Na Pale će u četvrtak, 12. novembra, iz manastira Hilandara biti donesena vjerna kopija čudotvorne ikone Majke Božije Mlekopitateljnice, koja će ubuduće krasiti paljanski Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila.

Ikonu će donijeti iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije, u pratnji monaha Tome i Haritona, saopšteno je iz Opštinske uprave Pale.

Svečani doček ikone biće u 8.30 časova u Ulici Nikole Tesle, kod zgrade "Elektrodistribucije" Pale, odakle će u litiji biti prenesena do Sabornog hrama.

Potom će, nakon unošenja ikone i njenog postavljanja na tron u Hramu, iguman Metodije služiti liturgiju, a u 18.00 časova biće služen Akatist Presvetoj Bogorodici Mlekopitateljnici.

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Iz opštine navode da je ovo drugi put da iguman manastira Hilandar dolazi na Pale, kao i da je nedavno ovu opštinu posjetio i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Iz Opštinske uprave pozivaju vjernike da svojim prisustvom uveličaju svečani doček ove svete ikone.