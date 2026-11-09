Autor:ATV redakcija
Komentari:4
Predsjednik SNSD- Milorad Dodik poručio je da je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma prilika da se oda počast milionima ljudi koji su stradali kao žrtve ideologija mržnje i progona.
"Iskustvo srpskog i jevrejskog naroda opominje nas koliko daleko mogu odvesti netrpeljivost, dehumanizacija i progon drugog i drugačijeg. Zato borba protiv fašizma i antisemitizma ne pripada samo istoriji, ona je trajna obaveza svakog odgovornog društva",napisao je Dodik na "Iksu".
Današnji Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma prilika je da odamo počast milionima ljudi koji su stradali kao žrtve ideologija mržnje i progona.
Iskustvo srpskog i jevrejskog naroda opominje nas koliko daleko mogu odvesti netrpeljivost, dehumanizacija i progon drugog i drugačijeg. Zato borba protiv fašizma i antisemitizma ne pripada samo istoriji, ona je trajna obaveza svakog odgovornog društva.
Pamćenje žrtava i čuvanje istorijske istine najsnažnija su brana pokušajima da se zločini zaborave, umanje ili ponove.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 9, 2026
On je dodao da su pamćenje žrtava i čuvanje istorijske istine najsnažnija brana pokušajima da se zločini zaborave, umanje ili ponove.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
5 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu