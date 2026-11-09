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Dodik: Pamtiti žrtve i čuvati istorijsku istinu da se zločini ne umanje ili ponove

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АТВ редакција
09.11.2026 18:06

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Milorad Dodik lider SNSD-a konferencija za medije
Foto: ATV

Predsjednik SNSD- Milorad Dodik poručio je da je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma prilika da se oda počast milionima ljudi koji su stradali kao žrtve ideologija mržnje i progona.

"Iskustvo srpskog i jevrejskog naroda opominje nas koliko daleko mogu odvesti netrpeljivost, dehumanizacija i progon drugog i drugačijeg. Zato borba protiv fašizma i antisemitizma ne pripada samo istoriji, ona je trajna obaveza svakog odgovornog društva",napisao je Dodik na "Iksu".

On je dodao da su pamćenje žrtava i čuvanje istorijske istine najsnažnija brana pokušajima da se zločini zaborave, umanje ili ponove.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Fašizam

kultura sjećanja

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