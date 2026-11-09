Predsjednik SNSD- Milorad Dodik poručio je da je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma prilika da se oda počast milionima ljudi koji su stradali kao žrtve ideologija mržnje i progona.

"Iskustvo srpskog i jevrejskog naroda opominje nas koliko daleko mogu odvesti netrpeljivost, dehumanizacija i progon drugog i drugačijeg. Zato borba protiv fašizma i antisemitizma ne pripada samo istoriji, ona je trajna obaveza svakog odgovornog društva",napisao je Dodik na "Iksu".

Današnji Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma prilika je da odamo počast milionima ljudi koji su stradali kao žrtve ideologija mržnje i progona. Iskustvo srpskog i jevrejskog naroda opominje nas koliko daleko mogu odvesti netrpeljivost, dehumanizacija i progon drugog i drugačijeg. Zato borba protiv fašizma i antisemitizma ne pripada samo istoriji, ona je trajna obaveza svakog odgovornog društva. Pamćenje žrtava i čuvanje istorijske istine najsnažnija su brana pokušajima da se zločini zaborave, umanje ili ponove. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 9, 2026

On je dodao da su pamćenje žrtava i čuvanje istorijske istine najsnažnija brana pokušajima da se zločini zaborave, umanje ili ponove.