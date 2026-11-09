Energo poslanici u sukobu interesa

Energo čelnike u Srpskoj ovih dana je baš krenulo. Struje im fali a fotelja imaju viška. Od 11 energo direktora čak osam je ušlo u Narodnu skupštinu Republike Srpske. To tako više neće moći jasno napisaše iz Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa.

"Svi direktori javnih preduzeća, pa tako i direktori javnih preduzeća iz elektro-energetskog sektora ukoliko prihvate mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske naći će se u sukobu interesa shodno članu 5. stav (1) Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske", navode iz Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa.

Ni ono VD ispred funkcije im više ne može pomoći. Sve izabrane direktore/poslanike samo pitali šta biraju. Nisu još prelomili.

"Dogovoriću sa vrhom stranke gdje sam potrebniji", rekao je Aco Stanišić, direktor Elektro distribucije Pale.

"Kada budem trebao donijeti odluku, uradiću to lagano - nemam problem da se odreknem bilo koje pozicije", rekao je Masim Skoko, direktor RITE Gacko.

"Ne smatram da je taj izbor samo moj, te ću odluku donijeti u dogovoru sa organima stranke i u najboljem interesu SNSD-a", rekao je Bojan Savić, direktor Elektro distribucije Bijeljina.

Ja sam prihvatio mandat narodnog poslanika. A za sve ostalo moraćemo obaviti konsultacije unutar partije", rekao je Ognjen Kuljić, direktor Elektro Hercegovine.

Neki su našu poruku vidjeli ali nisu odgovorili. Jedan od rijetkih koji zna šta hoće je direktor višegradske hidroelektrane.

"Obzirom da sam u mandatu direktora HE na Drini na osnovu konkursa za pomenuto radno mjesto, a mandat poslanika na žalost nisam ostvario direktno voljom građana, nego kompenzacijom, moj izbor će vjerovatno biti da ostanem na mjestu na kojem se sada nalazim", rekao je Nedjeljko Perišić, direktor HE na Drini.

O sukobu interesa godinama piše trebinjska novinarka. Za Nikoliju Bjelicu Škrivan je tužno što se Zakon tek sada počinje poštovati.

"Meni je žao što se to nije desilo ranije i što su neki ljudi godinama koristili takvo tumačenje zakona pa mogu da kažem za lični uticaj i za lično bogaćenje. Koristili su praktično duple benefite i zaista sada je pokazalo ovo tumačenje bili su u sukobu interesa", rekla je Nikolija Bjelica Škrivan, novinar portala Direkt iz Trebinja.

Sve je ovo paradoks, slučaj jednog čovjeka na više funkcija je idealan za ispitivanje kažu sociolozi. Došli su do zaključka da je problem što se živi u vremenu smanjene odgovornosti. Zato Vladimir Vasić poručuje.

"Ljekare vratiti u klinike, naučnike vratiti za katedre, profesore u učionice a političare i školovane ljude vratiti u parlamen. Mi smo to sve itumbali, ljekare imamo u politici,inženjere u skupštini imamo profesore koji se bave politikom a nemamo ih tamo gdje bi bili svrsishodni gdje bi bili potrebniji", rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Možda zato i živimo energo kolaps. Svi energetičari koji su bili kandidovani ušli su u parlament, samo za rukom to nije pošlo resornom ministru. No osim energo čelnika još će direktora u parlament koji će staviti prst na čelo ovih dana.