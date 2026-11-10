Bijelić: Bolnica Prijedor spremno dočekuje rekonstrukciju, ulaže u opremu i podmlađuje kadar

Od ustanove opterećene dugovanjima do bolnice koja jača svoje kapacitete, zapošljava mlade ljekare i ulaže u savremenu medicinsku opremu - Bolnica "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru, pod rukovodstvom v.d. direktora Miroslava Bijelića, ulazi u novu fazu razvoja.

Dok se očekuje početak rekonstrukcije vrijedne oko 196 miliona KM, bolnica ne čeka skrštenih ruku, već se aktivno priprema za budućnost.

Preuzimanje rukovođenja Bolnicom Prijedor prije dvije godine za Miroslava Bijelića predstavljalo je veliki profesionalni i ljudski izazov. Ustanova se suočavala sa dugovanjima u iznosu 32 miliona KM, narušenim povjerenjem zaposlenih i brojnim problemima u svakodnevnom funkcionisanju. Danas je slika značajno drugačija. Dugovanja su gotovo prepolovljena, poslovanje je stabilizovano, a povjerenje zaposlenih u budućnost ustanove vraćeno.

"Ponosan sam na sve ljude u ovoj zdravstvenoj ustanovi i na ono što smo uradili u proteklom periodu. Možda rezultati nisu uvijek vidljivi na prvi pogled, jer građani najčešće vide spoljašnji izgled objekta, ali ono što je suštinski važno jeste da je organizam unutar bolnice danas mnogo zdraviji nego što je bio kada sam preuzeo funkciju direktora", ističe Bijelić.

Milionska ulaganja u savremenu medicinsku opremu

Bolnica Prijedor u proces rekonstrukcije ulazi sa značajno unaprijeđenim materijalno-tehničkim kapacitetima. Veliki dio nabavki finansiran je vlastitim sredstvima, kao rezultat domaćinskog poslovanja, dok značajnu podršku pružaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Vlada Republike Srpske i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Do kraja godine bolnica očekuje tri savremena ultrazvučna aparata, laparoskopski i endoskopski stub, digitalni RTG uređaj, veći broj holtera i EKG aparata, kao i rješavanje pitanja CT uređaja. Planirana je i nabavka dodatnog digitalnog RTG aparata koji će predstavljati rezervni kapacitet.

Riječ je o višemilionskim ulaganjima koja će unaprijediti postojeće i omogućiti razvoj novih zdravstvenih usluga.

"Naš cilj je da mogućnost pružanja zdravstvenih usluga ne zavisi direktno od procesa rekonstrukcije niti od dinamike izvođenja radova. Želimo da pacijenti imaju kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite, a da bolnica raspolaže opremom i kadrom koji odgovaraju potrebama građana Prijedora i regije", naglašava Bijelić.

Šest mladih ljekara i rekordni kadrovski kapaciteti

Jedan od najvažnijih rezultata u proteklom periodu jeste jačanje kadrovskih kapaciteta. Bolnica trenutno ima 560 zaposlenih, od kojih je oko 400 medicinskih radnika i 106 ljekara.

Od septembra je radni odnos zasnovalo šest mladih ljekara, a dio njih opredijelio se za specijalizacije iz oblasti koje su ranije predstavljale posebno izražen deficit, prvenstveno hirurških grana, anestezije i intenzivne njege.

Posebno ohrabruje činjenica da je zaustavljen odliv srednjeg medicinskog kadra, dok istovremeno postoji interesovanje zaposlenih iz drugih zdravstvenih ustanova za prelazak u Bolnicu Prijedor.

"Zaposlenima je najvažnije da imaju sigurnost, uslove za rad, odgovarajuću opremu i da za svoj rad budu adekvatno plaćeni. Uspjeli smo da vratimo povjerenje ljudi u ustanovu i njenu budućnost. To je jedan od najvažnijih rezultata koje smo ostvarili", kaže Bijelić.

Kontinuirano se ulaže i u stručno usavršavanje ljekara, medicinskih sestara i tehničara, u skladu sa potrebama odjeljenja i planovima rukovodilaca.

Rekonstrukcija vrijedna 196 miliona KM – novi razvojni korak

Ukupna procijenjena vrijednost rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Bolnice Prijedor iznosi oko 196 miliona KM, a predviđeni rok izvođenja radova je 40 mjeseci. Postupak javne nabavke je u toku, a početak radova očekuje se nakon izbora izvođača. Za Bijelića, rekonstrukcija predstavlja mnogo više od obnove objekta. Ona je prilika da bolnica, koja je u prethodnom periodu unaprijedila svoje unutrašnje funkcionisanje, dobije savremene prostorne i tehničke uslove za rad.

"Mi smo sa svoje strane morali da uradimo sve što je moguće kako bismo pokazali da smo sposobni da samostalno funkcionišemo. Danas nam je potrebna podrška za ono što sami ne možemo da uradimo - rekonstrukciju objekta i zamjenu dotrajale opreme", ističe v.d. direktora.

Bolnica Prijedor tako u veliki infrastrukturni projekat ulazi sa stabilnijim poslovanjem, snažnijim kadrovskim potencijalom i značajno unaprijeđenom medicinskom opremom.

Rezultati ostvareni u protekle dvije godine pokazuju da se promjene u zdravstvenoj ustanovi ne ogledaju samo u izgledu objekta, već prvenstveno u ljudima, njihovoj sigurnosti, stručnom razvoju i kvalitetu zdravstvenih usluga. Uz predstojeću rekonstrukciju, Bolnica Prijedor dobija priliku da napravi još snažniji iskorak i postane savremenija i dostupnija zdravstvena ustanova za građane cijele regije, piše RTRS.