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U Banjaluci u toku sastanak vladajuće koalicije

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АТВ редакција
10.11.2026 14:46

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U Banjaluci je počeo sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Foto: ATV

U Banjaluci je počeo sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a iz SNSD kažu da su na drugi sastanak pozvali SDS i PSS.

Sastanak koalicije se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a.

У Бањалуци састанак владајуће коалиције
U Banjaluci sastanak vladajuće koalicije
ATV

Sastanak sa SDS i PSS najavljen je za 16.30 časova.

У Бањалуци састанак владајуће коалиције
U Banjaluci sastanak vladajuće koalicije
ATV

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Tagovi :

Sastanak

vladajuća koalicija

SNSD

Banjaluka

Komentari (1)

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