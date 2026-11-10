U Banjaluci u toku sastanak vladajuće koalicije

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je počeo sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a iz SNSD kažu da su na drugi sastanak pozvali SDS i PSS.
Sastanak koalicije se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a.
Sastanak sa SDS i PSS najavljen je za 16.30 časova.
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