U Banjaluci u toku sastanak vladajuće koalicije

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U Banjaluci je počeo sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a iz SNSD kažu da su na drugi sastanak pozvali SDS i PSS.

Sastanak koalicije se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a. U Banjaluci sastanak vladajuće koalicije ATV Sastanak sa SDS i PSS najavljen je za 16.30 časova. U Banjaluci sastanak vladajuće koalicije ATV

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