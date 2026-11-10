Sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci: Na drugi razgovor pozvani SDS i PSS

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Foto: ATV

U Banjaluci danas sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a iz SNSD kažu da su na drugi sastanak pozvali SDS i PSS.

Sastanak koalicije će biti održan u prostorijama Sekretarijata SNSD-a sa početkom u 14.30 časova. Sastanak sa SDS i PSS najavljen je za 16.30 časova, piše RTRS.

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