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Sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci: Na drugi razgovor pozvani SDS i PSS

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АТВ редакција
10.11.2026 11:00

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Sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci: Na drugi razgovor pozvani SDS i PSS
Foto: ATV

U Banjaluci danas sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, a iz SNSD kažu da su na drugi sastanak pozvali SDS i PSS.

Sastanak koalicije će biti održan u prostorijama Sekretarijata SNSD-a sa početkom u 14.30 časova.

Sastanak sa SDS i PSS najavljen je za 16.30 časova, piše RTRS.

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Tagovi :

SNSD

Banjaluka

PSS

SDS

vladajuća koalicija

Komentari (1)

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