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Bez struje više banjalučkih ulica

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АТВ редакција
10.11.2026 08:06

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Bez struje više banjalučkih ulica
Foto: ATV

Za utorak, 10. novembar 2026. godine, iz "Elektrokrajine" su najavili planska isključenja električne energije u više banjalučkih ulica i naselja zbog izvođenja neophodnih radova na elektroenergetskoj mreži.

Od 9.00 do 14.00 časova bez struje će biti dijelovi ulica Bana dr Todora Lazarevića (br. 22), Srpska (br. 73 i 75), Akademika Jovana Surutke, Branka Ćopića, Tunjice, Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska, Ozrenska, Đure Damjanovića, Bilećka, Subotička, Ranka Šipke, Vojvođanska, Dr Velimira Čolića i Krajiških brigada, kao i naselje Kola (Javorci).

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Isključenja od 9.30 do 11.30 časova su planirana u dijelovima ulica Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra I Karađorđevića (br. 121 i 139), Masarikova (br. 1), Milana Radmana (br. 10), Mladena Stojanovića (br. 3), Ravnogorska (br. 3 i 5), Petra Kočića, Svetozara Markovića i Pave Radana.

Od 10.00 do 12.00 časova: Bez napajanja će ostati dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića, Svete kraljice Jelene i Maksima Gorkog (br. 29).

U slučaju loših vremenskih uslova radovi bi mogli biti odgođeni, a potrošači se mole za razumijevanje.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

kvar na mreži

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