Radovi usporavaju saobraćaj kod Narodne skupštine u Banjaluci

Na raskrsnici između Narodnog pozorišta, Arhiva i Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci mijenjaju se vodovodne cijevi, pa se saobraćaj odvija sporije.

Radnici koji, uz pomoć mašina obavljaju radove rekli su Srni da vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju savjetuju da se na ovoj visokofrekventnoj raskrsnici strpe dok se sve ne završi.

Radovi se izvode s ciljem povećanja priliva vode za lokalne potrošače.