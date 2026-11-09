Radovi usporavaju saobraćaj kod Narodne skupštine u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Na raskrsnici između Narodnog pozorišta, Arhiva i Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci mijenjaju se vodovodne cijevi, pa se saobraćaj odvija sporije.
Radnici koji, uz pomoć mašina obavljaju radove rekli su Srni da vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju savjetuju da se na ovoj visokofrekventnoj raskrsnici strpe dok se sve ne završi.
Radovi se izvode s ciljem povećanja priliva vode za lokalne potrošače.
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