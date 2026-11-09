Logo

Radovi usporavaju saobraćaj kod Narodne skupštine u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 10:59

Komentari:

0
Narodna skupština Republike Srpske institucija zgrada Banja Luka
Foto: ATV

Na raskrsnici između Narodnog pozorišta, Arhiva i Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci mijenjaju se vodovodne cijevi, pa se saobraćaj odvija sporije.

Radnici koji, uz pomoć mašina obavljaju radove rekli su Srni da vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju savjetuju da se na ovoj visokofrekventnoj raskrsnici strpe dok se sve ne završi.

Radovi se izvode s ciljem povećanja priliva vode za lokalne potrošače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

saobraćaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Gradska uprava Banjaluka je izvršni organ Grada Banjaluka koji sprovodi odluke Skupštine grada i obavlja poslove od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice. Nadležna je za oblasti poput urbanizma, komunalnih poslova, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, sporta i lokalnog ekonomskog razvoja.

Banja Luka

SNSD: Aljetić da saopšti građanima koliki je minus u gradskoj kasi

2 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ovo dijelovi Banjaluke više sati bez struje

4 h

0
Pomama već počela: Koliko košta doček Nove godine u Banjaluci

Banja Luka

Pomama već počela: Koliko košta doček Nove godine u Banjaluci

16 h

0
Kolaps na Zapadnom tranzitu u Banjaluci zbog kamiona

Banja Luka

Kolaps na Zapadnom tranzitu u Banjaluci zbog kamiona

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima