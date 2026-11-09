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Ovo dijelovi Banjaluke više sati bez struje

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АТВ редакција
09.11.2026 07:59

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Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog izvođenja neophodnih radova na elektroenergetskoj mreži, više djelova Banjaluke danas, 9. novembra, biće privremeno bez snabdijevanja električnom energijom u različitim dnevnim terminima, saopšteno je iz nadležnih službi.

Od 7.30 do 14.00 časova bez struje će biti dijelovi naselja Dobrnja, Stričići, Bukvalek, Han Kola, Krupa na Vrbasu, Agino Selo i Rekavice.

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U periodu od 8.00 do 14.00 časova isključenja su planirana u dijelovima ulica Sanska, Vida Simurdžića, Moslovačka, Zelengorska, Igmanska, Nenada Kostića i Subotička, kao i u dijelu naselja Krčmarice.

Od 9.30 do 13.30 časova bez napajanja će biti dio naselja Ada.

Struju neće imati potrošači u dijelovima Kninske ulice (brojevi 1–10) i ulice Marije Bursać (broj 7), od 10.00 do 12.00 časova.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi bi mogli biti odgođeni, a potrošači se pozivaju na razumijevanje.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Radovi na mreži

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