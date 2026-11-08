Izmjene u saobraćaju u centru Banjaluke

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića u Banjaluci od poned‌jeljka, 9. novembra, do subote, 14. novembra, biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja zbog radova na izgradnji hidrotehničke infrastrukture.

Izmjena će biti na snazi od 8.30 časova 9. novembra do 17 časova 14. novembra, u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

"Tokom izvođenja radova biće zauzete biciklistička i desna saobraćajna traka, gledano iz pravca Ulice dr Mladena Stojanovića, a vozačima će biti onemogućeno skretanje udesno u Ulicu Vuka Karadžića", kazali su iz Od‌jeljenja za saobraćaj i puteve.

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Vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.