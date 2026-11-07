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Zajedno za Banjaluku: U toku velika humanitarna akcija

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АТВ редакција
07.11.2026 12:34

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Zajedno za Banjaluku
Foto: Ustupljena fotografija

Rotari klub Banjaluka Gloria i Rotarakt klub Banjaluka Gloria pokrenuli su stratešku humanitarnu akciju "Zajedno za Banjaluku".

Akciji je u susret izašao i banjalučki Aerodrom koji je odobri korištenje dijela poslovnog prostora u odlaznom gejtu pristanišne zgrade i to u periodu do 01. juna naredne godine.

Sredstva prikupljena u ovoj akciji biće usmjeravana odabranim dnevnim centrima i organizacijama u Banjaluci, u zavisnosti od trenutnih potreba na terenu.

Prikupljena sredstva namijenjena organizacijama koje svakodnevno rade sa djecom, osobama sa poteškoćama u razvoju i žrtvama nasilja.

Organizacije obuhvaćene akcijom su:

  • Dnevni centar za djecu u riziku
  • Servis centar „Dajte nam šansu — Zvjezdice“
  • Dnevni centar „Moja luka“
  • Dnevni boravak „ONIKS“
  • Dnevni centar „Zajedno“
  • Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja

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Zajedno za Banjaluku

Rotarakt klub Gloria

Rotari klub Gloria

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