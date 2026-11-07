Zajedno za Banjaluku: U toku velika humanitarna akcija

Autor:ATV redakcija
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Rotari klub Banjaluka Gloria i Rotarakt klub Banjaluka Gloria pokrenuli su stratešku humanitarnu akciju "Zajedno za Banjaluku".
Akciji je u susret izašao i banjalučki Aerodrom koji je odobri korištenje dijela poslovnog prostora u odlaznom gejtu pristanišne zgrade i to u periodu do 01. juna naredne godine.
Sredstva prikupljena u ovoj akciji biće usmjeravana odabranim dnevnim centrima i organizacijama u Banjaluci, u zavisnosti od trenutnih potreba na terenu.
Prikupljena sredstva namijenjena organizacijama koje svakodnevno rade sa djecom, osobama sa poteškoćama u razvoju i žrtvama nasilja.
Organizacije obuhvaćene akcijom su:
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