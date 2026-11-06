Ombudsman za djecu Republike Srpske, Gordana Rajić pokrenula je postupak zbog fizičkog napada na maloljetnika u Banjaluci.

"Imajući u vidu ozbiljnost navoda i moguće ugrožavanje prava djeteta, Ombudsman za djecu je, po saznanju za ovaj događaj, pokrenuo postupak po službenoj dužnosti radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti slučaja, kao i postupanja nadležnih institucija", navela je Rajićeva.

Rajićeva je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog ovog slučaja, ocijenivši da je svaki oblik nasilja nad djecom neprihvatljiv i da zahtijeva pravovremenu, odgovornu i koordinisanu reakciju nadležnih organa.

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"Posebno je važno obezbijediti da dijete koje je pretrpjelo nasilje dobije odgovarajuću zaštitu i podršku, uz puno poštovanje njegovog dostojanstva, privatnosti i najboljeg interesa", istakla je Rajićeva.

Hronika Policija istražuje slučaj učenika banjalučke medrese

Zvaničnici Republike Srpske najoštrije su osudili napad na učenika medrese u Banjaluci i izrazili očekivanje da nadležne institucije da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu.

Iz banjalučke Policijske uprave ranije je saopšteno da se preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa prijavom nestanka i pronalaska maloljetnog lica 2. novembra u Banjaluci, prenosi Srna.