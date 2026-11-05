Banjalučani se žale na grijanje, Grad razmatra kupovinu ''Eko Toplana''

Valjalo bi da Banjalučani imaju i grijanje. To je jedna od gorućih tema u Banjaluci, problem koji godinama čeka rješenje.

Sezona Grijanja je uveliko počela, ali se brojni građani i dalje žale na hladne radijatore i nedovoljno tople stanove. Grad razmatra kupovinu preduzeća „Eko toplane“, potvrdio je to gradonačelnik. Je li to rješenje?

Dolaskom zime, vraćaju se i stari problemi – grijanje. Većina Banjalučana je nezadovoljna. Nekima su radijatori mlaki, nekima potpuno hladni. Nađe se neko i zadovoljan.

"Dobro, ove godine dobro",

"Kao i svake godine, za mene skromno. Ne može to da mi bude dovoljno. Otprilike mi je 20 stepeni u kući, a to je meni malo",

"Nisam zadovoljan. Razmišljao sam da pređem na struju, ali je i struja skupa. Pucaju cijevi, grijanja nema, a naplaćuju nam isporuku toplotne energije koju ne dobijamo. Greška je što je Toplana privatizovana. Treba je vratiti pod okrilje države", govore nam građani.

Slične misli ima i Draško Stanivuković. Grad Banjaluka razmatra otkup Eko toplana, a prije toga tražiće uzrok za nagomilane probleme u tom preduzeću. Gradonačelnik najavljuje i najveću obnovu toplovodne mreže u Banjaluci, vrijednu 14 miliona maraka, ali tek u maju naredne godine.

"Danas smo se usaglasili oko toga da ćemo angažovati jednu konsultantsku firmu koja će ući u Eko toplane i napraviti svu procjenu svega, stanja i revizije. Naravno tražićemo i dobiti zvanične podatke i to sve u dogovoru sa Eko toplanama, nećemo upadati na prepad. To sve radimo kako bismo analizirali mogućnost kupovine Eko toplana da više ne budu privatne nego javne. To će nam u narednom periodu biti jedna od tema kako bismo mi upravljali grijanjem i kako bi to bila naša oblast i naše djelovanje, a ne da to bude privatno kao što je sad", rekao je Stanivuković.

Eko toplane se od početka grijne sezone suočavaju sa značajnijim izazovima na terenu i većim brojem lokalnih kvarova. Apeluju na razumijevanje da postoje dva problema – finansijska održivost sistema i tehničko stanje distributivne mreže koja može uzrokovati prekide u isporuci. Otkup, za sada, ne bi da komentarišu.

"U ovom trenutku nismo u mogućnosti da komentarišemo medijske navode o eventualnim promjenama vlasničke strukture Eko toplana. Eko toplane ostaju otvorene za institucionalni dijalog i sve inicijative koje mogu doprinijeti dugoročnoj stabilnosti i razvoju sistema daljinskog grijanja. Za Eko toplane, kao preduzeće koje obavlja djelatnost od izuzetnog javnog interesa, prioritet ostaje isti, a to je pouzdana isporuka toplotne energije građanima Banje Luke", poručuju iz "Eko Toplana".

Peti je novembar. Grijna sezona zvanično je počela 15. oktobra, a od tog dana mnoga domaćinstva koja se griju na centralno grijanje još se nisu ugrijala. Odgovorni u lancu isporuke toplotne energije sada govore o dugoročnim rješenjima. Niko ne pominje kako će građanima Banjaluke obezbijediti grijanje danas, sutra, ove zime. Toplana ponavlja da su sastanke tražili cijele godine. Nijedan sastanak - bar ne javno poznat - do danas se nije desio.

Napravljena je ogromna greška kada su javna preduzeća "Čistoća“ i "Eko toplana" prešla u privatne ruke, ali to treba pažljivo da se analizira, poručuje odbornik Igor Mandić.

"Tu treba biti vrlo pažljiv. Prije svega, treba uraditi jednu nezavisnu procjenu vrijednosti same Toplane ili paketa koji bi grad otkupio kako bi postao većinski vlasnik Eko toplana. Gradu Banjaluka ne treba još jedan gubitaš, još jedno javno preduzeće koje bi, pored novaca koje se da za otkup, zahtijevalo i subvencije, odnosno grantove, svake godine iz gradske kase", kaže Mandić.

O tom problemu raspravljaće se na posebnoj tematskoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, koja je na redu odmah nakon redovne.