Prošla su četiri mjeseca otkako banjalučki odbornici nisu sjeli u klupe i razmatrali neka o najvažnijih pitanja presudnih za funkcionisanje Banjaluke.

Kada će biti održana redovna sjednica još uvijek nije jasno precizirano, ali ono što je poznato jeste da su materijali juče popodne, kasno stigli, a što je potvrdio i gradonačelnik Draško Stanivuković na svojim društvenim mrežama.

„Činjenica je da su bili izbori, da smo imali ljetnu pauzu i mogu da razumijem takvu vrstu dogovora sa odbornicima, ali ono što ne mogu da razumijem je da poslije izbora, evo mjesec dana, mi smo morali moliti gradonačelnika da dobijemo materijale i da na kraju sazovemo sjednicu i na kraju da razgovaramo o svim problemima, koji tište naše građane“, rekao je za ATV, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.

Prema njegovim riječima, očekivanje je da se u narednih 15 dana održi redovno zasjedanje banjalučkog parlamenta.

„Iduću sedmicu, utorak ili srijedu, najdalje, održaćemo sjednicu Kolegijuma i u skladu sa Poslovnikom, 10 dana od održavanja sjednice Kolegijuma održaćemo i redovnu sjednicu Skupštine Grada. Dakle, negdje oko 19. ili 20. ovog mjeseca“, poručuje Ninković.

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Shodno nezadovoljstvu građana kao i problemima sa kojima se svi suočavaju, kako navodi Ninković, razumije njihovu nervozu te je kao takva u potpunosti opravdana.

„Imamo probleme sa vodosnabdijevanjem, sa Toplanom, sa ulicama, čišćenjem lišća, kompletnom higijenom na kraju i mnogo drugih problema. Autoprevoznici najavljuju povećanje cijene, tako da potpuno opravdana nervoza građana. Mnogo problema, koje trebamo rješavati sa gradonačelnikom, stoje. Ako sam dobro sinoć vidio, gradonačelnik nije ni danas u Banjaluci. Bavi se svojom političkom organizacijom negdje u Bijeljini, Zvorniku i ja razumijem njegove političke obaveze, ali građani Banjaluke ne mogu da trpe. Nisu ga birali da glumi da će biti premijer, da se igra igrica već da zaista rješava problem“, poručuje Ninković.

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Kako navodi Ninković prioritetne teme o kojima će se razgovarati su u prvom redu grijanje, vodosnabdijevanje, gradski prevoz, ali i radnici banjalučkih vrtića, koji najavljuju štrajk u cilju povećanja plate, a što će se morati naći pred odbornicima iako im je gradonačelnik obećao povećanje te da to nije briga Skupštine Grada.

Grijanje u Banjaluci

„Mi unazad godinu ili dvije nemamo podatak ili ne možemo dobiti jer oni ili nisu uplaćivali ili ne žele da kažu, koji je to iznos koji su uplatili,a govorim o dividendi u onom obimu od 49 odsto, koliko smo i vlasnici same Eko Toplane. Neprihvatljivo je da kao suvlasnici ne znamo koliko je uplaćivano, i da li je. Ne znamo ni kolike su plate rukovodstva Eko Toplana, podnose se i određeni menadžerski ugovori u iznosu od nekoliko hiljada maraka. Takođe, spominju se i advokatske usluge, konsultantske usluge. To je sve novac kome praktično nije moguće izmjeriti vrijednost od onog što stoji u samim izvještajima, a ogromne količine novca se izvlače na takav način“, govori Ninković.

Prema njegovim riječima, trpe se konstantni pritisci od strane banjalučke toplane u vidu zahtjeva za povećanje cijena, kreditnog zaduživanja, ali uvid u njihove rashode nije moguć.

„Na bazi toga želimo sa njima da razgovaramo kako bi smanjili svoje rashode, plate, službena vozila da na kraju dobijemo informacije, koliko plaćaju drvnu sječku jer Banjaluka plaća najskuplje drvnu sječku u odnosu na gradove u regionu. Možda postoji i opcija da je ovo dogovorena cijena“, navodi Ninković.

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Kako on navodi, Skupština grada mora vidjeti pomenute informacije o trošenju i novca i sječke u banjalučkoj toplani, kako bi se shodno tome našlo najpovoljnije rješenje, a koje bi na kraju pogodovalo građanima i ne bi nužno značilo i poskupljenje.

Ninković se osvrnuo i na infrastrukturne probleme te je kazao da postoji blokada, da li u vidu nedostatka novca ili volje, ali da i u pojedinim slučajevima gdje je novac obezbijeđen, problemi i dalje čekaju jer često pomenute predloži klub SNSD-a ili vladajuća koalicija u banjalučkoj Skupštini.

„Zamislite klizište, koje ugrožava građane, kuće i gradonačelnik to posmatra na način, dobro oni su to predložili i ja nema obavezu da to rješavam, jer zaboga, budžet je samo njegov“, poručuje Ninković.

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Ninković je dodao i da će insistirati na realizaciji predloženih amandmana.

„Evo naredna godina u pogledu izvršenja i planiranja budžeta podrazumijeva da će gradonačelnik morati dostaviti izvještaj o izvršenju i da na kraju vidimo da gdje je novac potrošen i da možemo konstatovati da kip Cara Lazara možda nije bio u budžetu kao i mnogi drugi projekti. Mi nismo protiv spomenika i šetališta, ali se prioriteti moraju znati i ako vam nešto ugrožava saobraćaj, domove i građane, kip ne može biti prioritet“, jasan je Ninković.

Dolazak električnih tramvaja

Kako Ninković navodi, najradije bi se nasmijao na pomenute najave. On je napomenuo da je Glavna služba za reviziju utvrdila da je gradonačelnik novac namijenjen za održavanje higijene u gradu potrošio na gradske karte za penzionere.

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„Ako gradonačelnik i dalje bude trošio tako novac, bojim se da se oni neće imati kuda voziti. Mislim da ova infrastruktura ne može istrpiti i tramvaje. Nisam protiv toga, ali uz ovakvu gužvu, vozila i nedostatak parkinga, ne znam koliko saobraćaj u Banjaluci to može podnijeti“, rekao je Ninković.