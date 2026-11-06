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Završeni su radovi na otklanjanju kvara i semafori na spoju ulica Marije Bursać i Kralja Petra I Karađorđevića, kao i Milana Tepića i Kralja Petra I Karađorđevića, ponovo su u funkciji.

Iz Grada Banjaluka podsjećaju da je do kvara na semaforu u Ulici Marije Bursać došlo usljed saobraćajne nezgode, zbog čega je bilo neophodno izvršiti radove na njegovom otklanjanju. Saobraćaj se sada odvija uz redovan rad svjetlosne signalizacije.

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