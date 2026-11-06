Izmjena režima saobraćaja u centru Banjaluke od ponedjeljka

U centru Banjaluke od ponedjeljka, 9. novembra, do subote, 14. novembra, biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izmjena će biti na snazi od 8.30 časova 9. novembra do 17.00 časova 14. novembra, zbog izvođenja radova na izgradnji hidrotehničke infrastrukture.

Tokom radova biće zauzete biciklistička i desna saobraćajna traka, gledano iz smjera Ulice dr Mladena Stojanovića, zbog čega neće biti moguće skretanje udesno u Ulicu Vuka Karadžića.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Iz Gradske uprave mole sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja tokom izvođenja radova.