Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Kako je najavljeno, od 08.30 do 15.00 časova struje neće imati dijelovi naselja Abrići, Crvena Zemlja, Gube Cerići i Kozara, zbog prokresa rastinja oko dalekovoda.

Takođe, od 08.00 do 14.00 časova bez električne energije biće i dio naselja Pavlovac, gdje su planirani radovi na niskonaponskoj mreži.

Nadležni apeluju na građane da na vrijeme prilagode svoje obaveze planiranim isključenjima.