Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke danas, 7. novembra, biće bez električne energije.
Kako je najavljeno, od 08.30 do 15.00 časova struje neće imati dijelovi naselja Abrići, Crvena Zemlja, Gube Cerići i Kozara, zbog prokresa rastinja oko dalekovoda.
Takođe, od 08.00 do 14.00 časova bez električne energije biće i dio naselja Pavlovac, gdje su planirani radovi na niskonaponskoj mreži.
Nadležni apeluju na građane da na vrijeme prilagode svoje obaveze planiranim isključenjima.
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