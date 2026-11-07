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Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

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АТВ редакција
07.11.2026 08:13

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Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke danas, 7. novembra, biće bez električne energije.

Kako je najavljeno, od 08.30 do 15.00 časova struje neće imati dijelovi naselja Abrići, Crvena Zemlja, Gube Cerići i Kozara, zbog prokresa rastinja oko dalekovoda.

Takođe, od 08.00 do 14.00 časova bez električne energije biće i dio naselja Pavlovac, gdje su planirani radovi na niskonaponskoj mreži.

Nadležni apeluju na građane da na vrijeme prilagode svoje obaveze planiranim isključenjima.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

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