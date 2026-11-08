Pomama već počela: Koliko košta doček Nove godine u Banjaluci

Iako do dočeka Nove godine ima još gotovo dva mjeseca, ugostitelji i vlasnici smještajnih objekata već pripremaju ponude za praznične dane.

Oni koji planiraju proslavu u restoranu ili hotelu, prema trenutno dostupnim informacijama, za ulaznicu će morati izdvojiti oko 100 KM, dok se iznajmljivanje vikendica za četiri osobe kreće od 300 do 1.000 KM.

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Kada je riječ o organizovanim proslavama, pojedini ugostiteljski objekti već su objavili ponude za poslovne proslave Nove godine, dok se detalji dočeka 31. decembra u mnogim ugostiteljskim objektima još očekuju.

Tako je jedan banjalučki hotel pripremio ponudu za poslovnu novu 2027. godinu, namijenjenu većim grupama, po cijeni od 80 KM po osobi, na koju se dodatno obračunava PDV.

Švedski sto

"U ponudi su švedski sto sa više vrsta mesa, ribljim i posnim jelima, prilozima, salatama, kolačima i voćem, kao i neograničena konzumacija pića i muzika uživo", objasnili su oni.

Još jedan salon najavio je korporativne proslave 25, 26. i 27. decembra, uz početak programa u 19 časova i nastup orkestra.

"Cijena je 70 KM po osobi, a u ponudi su večera u tri slijeda, neograničena konzumacija pića i roštilj tokom večeri", objasnili su oni. Kada je riječ o samom dočeku Nove godine, plakat sa detaljima programa još nije objavljen, ali je najavljena cijena ulaznice od 100 KM, uz muziku uživo, prenosi portal "Nezavisne".

Organizatori najavljuju da će više informacija biti poznato uskoro.

Iznajmljivanje vikendica

Osim restorana i hotela, dio građana praznike planira provesti u vikendicama izvan strogog centra grada.

Cijene njihovog iznajmljivanja za novogodišnju noć, prema trenutno dostupnim ponudama, kreću se od 300 do 1.000 KM za četiri osobe, u zavisnosti od objekta i sadržaja koji nudi.

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Tako će konačni trošak proslave zavisiti od toga da li građani biraju organizovani doček uz večeru i muziku, ili privatno druženje u iznajmljenom objektu.

"Tražio sam vikendicu za nas četvoro u Banjaluci i iznenadio sam se cijenama. Nisam očekivao da će ponuda biti i do 1.000 KM, jer nas je samo četvoro. Cijena zavisi od lokacije, izgleda vikendice, veličine, te sadržaja", rekao je Banjalučanin, te je dodao da je pronašao vikendicu od 300 KM, te da je to bila najjeftinija ponuda za jednu noć.

"Prošle godine kada sam tražio, bilo je mnogo više vikendica od 400 KM", rekao je on, te dodao da su mnoge vikendice poskupjele.

Dodatni trošak i kupovina hrane i pića

"Pored plaćanja vikendice, dodatan trošak je i kupovina hrane i pića. Za to ćemo izdvojiti još oko 100 KM", rekao je on.

Što se tiče dočeka nove 2027. godine u Banjaluci, zvanični program i ime glavnog izvođača na centralnoj gradskoj proslavi još nisu zvanično potvrđeni, ali prema nezvaničnim saznanjima, pominje se regionalna muzička zvijezda Neda Ukraden.