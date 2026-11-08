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Kolaps na Zapadnom tranzitu u Banjaluci zbog kamiona

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АТВ редакција
08.11.2026 16:25

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Kolaps na Zapadnom tranzitu u Banjaluci zbog kamiona

Velike gužve formirale su se na Zapadnom tranzitu u Banjaluci nakon što se u kružnom toku "Tulipani" pokvario kamion.

Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, kamion se pokvario na samom ulazu u kružnu raskrsnicu.

Već su se stvorile kolone vozila, pa se vozačima savjetuje da izbjegavaju ovaj dio grada ako su u mogućnosti.

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Tagovi :

gužve u Banjaluci

Banjaluka

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