Kolaps na Zapadnom tranzitu u Banjaluci zbog kamiona

Autor:ATV redakcija
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Velike gužve formirale su se na Zapadnom tranzitu u Banjaluci nakon što se u kružnom toku "Tulipani" pokvario kamion.
Kako javljaju vozači sa mjesta događaja, kamion se pokvario na samom ulazu u kružnu raskrsnicu.
Već su se stvorile kolone vozila, pa se vozačima savjetuje da izbjegavaju ovaj dio grada ako su u mogućnosti.
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