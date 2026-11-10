Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da SDS i PSS propuštaju priliku da budu ozbiljni zbog odbijanja sastanka na kome bi se razgovaralo o vladi nacionalnog jedinstva.

"Prije pet dana pozvali smo SDS i PDP da dođu na razgovor u SNSD kako bi im ponudili koncept vlade nacionalnog jedinstva, jer smatramo da vrijeme koje dolazi traži usaglašeno djelovanje i da bi to bilo najbolje za Republiku Srpsku. Shodno njihovim kapacitetima spremni smo da im otvorimo prostor za ulazak u strukture vlasti na nivou BiH i Republike Srpske", rekao je Dodik.

On kaže da je dobio pismo od SDS-a u kojem je rečeno da su zauzeti danas, a da su spremni za sastanak sutra.

"Spore prostorije SNSD-a, traže drugo mjesto. Od PSS-a sam dobio posredno obavještenje da oni isto tako neće doći zato što im nije jasan dnevni red. Šta im ima biti jasan dnevni red, napisali smo im da ih pozivamo na političke razgovore o mogućoj saradnji na nivou BiH i Republike Srpske. Šta je tu nejasno? I njima smeta što je poziv u SNSD-u. Mi nismo državni subjekti jer nije konstituisana Skupština, zato kancelarije SNSD-a. Bio sam spreman da odem u kancelarije SDS-a i PSS-a. Nama to nije problem. Da ne bi bilo blefiranja, sačekaću pet sati ovdje", rekao je Dodik.

Republika Srpska Ništa od srpskog jedinstva? PSS i SDS odbili sastanak sa SNSD-om

On poručuje da SDS i PSS propuštaju priliku da budu ozbiljni i da ozbiljni politički subjekti u današnje vrijeme sjede i razgovaraju.

"Nudimo SDS-u i PSS-a da mi, predsjednici političkih partija vladajuće koalicije dođemo u prostorije SDS-a sutra u 17 časova na sastanak sa te dvije partije kako bi eventualno razgovarali, ako oni to žele. Molimo ih da do kraja dana potvrde da li hoće ili neće", rekao je na kraju obraćanja Dodik.