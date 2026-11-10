RiTE Ugljevik: Termoelektrana radi stabilno, postrojenje za odsumporavanje nije u funkciji

Iz RiTE Ugljevik navode da se kao pogonsko gorivo koristi mješavina uglja iz kopova Ugljevik Istok 1 i Bukova Kosa u omjeru 1:1, te da takav način rada ne predstavlja opasnost po postrojenje.

Kako ističu, sadržaj sumpora u mješavini ne prelazi pet odsto, dok postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova trenutno nije u funkciji.

"Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova trenutno ne radi, jer je svaki proizvedeni megavat-čas električne energije značajan za domaći konzum Republike Srpske“, navodi se u saopštenju koje potpisuje vršilac dužnosti direktora RiTE Ugljevik Žarko Novaković.

Iz ovog preduzeća osvrnuli su se i na informacije iz interne komunikacije koje su se pojavile u javnosti, potvrđujući da su one tačne, ali naglašavajući da se odnose na period obilnih padavina.

Prema njihovim riječima, nepovoljni vremenski uslovi prouzrokovali su poteškoće u eksploataciji i transportu uglja iz kopova Ugljevik Istok 1 i Bukova Kosa. Prestankom padavina ponovo je započeta isporuka uglja direktno iz kopa, čime je olakšan transport.

U saopštenju se navodi i da nedavni otkaz cijevnog sistema kotla nije povezan sa sagorijevanjem uglja iz Bukove Kose, već da je direktna posljedica dotrajalosti sistema, koji je do sada radio više od 230.000 časova.

Pojašnjavaju da povećana vlažnost, naročito tokom kišnih perioda, može dovesti do lijepljenja mineralnih materija i uglja iz oba kopa, što predstavlja poteškoću koja se može javiti prilikom korišćenja uglja u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Iz RiTE Ugljevik dodaju da je dobavljač „Drvo-eksport“ o sopstvenom trošku obezbijedio kamen za izgradnju platoa namijenjenog skladištenju zaliha uglja.

Očekuju da će ova kompanija u narednom periodu dodatno poboljšati kvalitet i povećati količine isporučenog uglja.

Novaković smatra da su pojedine medijske interpretacije informacija iz interne komunikacije, bez sagledavanja svih okolnosti, nepotrebno izazvale zabrinutost javnosti i stvorile pogrešnu sliku o trenutnom stanju u termoelektrani.

"Od izuzetnog je značaja da RiTE Ugljevik nastavi stabilan rad, obezbijedi snabdijevanje domaćeg konzuma električnom energijom, grijanje za građane Ugljevika, kao i redovnu isplatu plata svim zaposlenima“, poručuju iz preduzeća.

U saopštenju zaključuju da su izazovi u energetskom sektoru stalno prisutni, ali da se odgovornim pristupom i saradnjom svih učesnika mogu prevazići.