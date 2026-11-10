Nenad Stevandić biće predložen za novog-starog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, dogovoreno je danas na sastanku koalicije okupljene oko SNSD-a.

Ovu informaciju potvrdio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Skupštinska većina trebalo bi u ponedjeljak, 16. novembra da ponovo podrži izbor predsjednika Ujedinjene Srpske za predsjednika Narodne skupštine.

Dodik nakon sastanka koalicije: Do 16. decembra biće poznat raspored snaga u novoj vlasti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj da je postignut dogovor o principima formiranja nove vlasti, te da bi koalicioni sporazum mogao biti potpisan već u nedjelju.

Dodik je istakao da su predstavnici koalicionih stranaka razgovarali o konstituisanju vlasti, raspodjeli pozicija i zajedničkom nastupu na nivou BiH.

"Republika Srpska ide prva. Idemo brzo kroz konstituisanje parlamenta, polaganje zakletve predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH. Razmotrili smo čitav scenario naših odnosa“, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zajednički nastup koalicije na nivou BiH biće definisan posebnim aneksom sporazuma.

"Ova koalicija ima devet poslanika, što predstavlja ključnu situaciju za pozicioniranje Republike Srpske“, naglasio je Dodik.

On je naveo da će stranački organi razmotriti postignuti dogovor, izrazivši uvjerenje da će sporazum biti potpisan već u nedjelju.

Jedno od ključnih pitanja na sastanku bio je način raspodjele pozicija u vlasti, posebno u slučaju prelaska poslanika iz jedne stranke u drugu.

Dodik je objasnio da će osnov za pozicioniranje svake stranke biti izborni rezultat, te da prelasci poslanika unutar koalicije neće uticati na dogovoreni udio u vlasti.

"Ako neko od poslanika pređe iz jedne koalicione partije u drugu, to ne mijenja poziciju stranke i ostaje isti procenat vezan za izborni rezultat. Ukoliko imamo dolaske poslanika izvan koalicije, to povećava poziciju stranke, a ako neko napusti koaliciju, njena snaga se smanjuje“, pojasnio je Dodik.

Kao primjer naveo je prelazak jednog poslanika iz Socijalističke partije u političku grupaciju koju predvodi Darko Banjac.

„Napravili smo konsenzus da Socijalistička partija ostaje na pet poslanika koje je dobila, a da će DNS–NPS imati šest poslanika. Niko neće izgubiti, a svi ćemo dobiti“, poručio je Dodik.

Predsjednik SNSD-a naglasio je da je cilj koalicije da pokaže jedinstvo i zajedničko djelovanje u interesu Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano i o roku do kojeg će biti utvrđen konačan raspored poslanika po strankama, što će predstavljati osnovu za raspodjelu funkcija u novoj vlasti.

„Razgovarali smo do kojeg roka je moguće zatvoriti listu poslanika. To je 30 dana nakon formiranja Narodne skupštine, odnosno 16. decembar. Kako se ko do tada pozicionira, uvažavajući prethodni dogovor, tako ćemo ići u strukturisanje Vlade i drugih odgovarajućih mjesta“, rekao je Dodik.

On je dodao da je na sastanku postignut konsenzus i o Komisiji za izbor i imenovanja.