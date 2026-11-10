"Za srpski narod Prvi svjetski rat borba za opstanak i svjedočanstvo antifašističkog duha"

Prvi svjetski rat bio je velika istorijska golgota srpskog naroda, ali i veličanstveno svjedočanstvo njegove slobodarske snage i antifašističkog duha, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Povodom sutrašnjeg obilježavanja Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu 1918. godine, događaja od republičkog značaja, Dodik je u izjavi za Medijski sistem Republike Srpske - SRNA rekao da je 11. novembar 1918. godine jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i svjetske istorije.

"To nije samo datum kada je utihnulo oružje, već dan koji uvijek ukazuje na ogromnu i bolnu cijenu mira, a posebno na veličinu žrtve koju je podnio srpski narod u borbi za slobodu i na srpske junake koji su u Velikom ratu branili ono što je za svaki narod koji drži do sebe i svog porijekla najsvetije – pravo na slobodu, na postojanje i pravo da sam odlučuje o svojoj budućnosti", naglasio je Dodik.

On je rekao da je za pojedine velike sile Prvi svjetski rat bio okupacija, borba za teritoriju, uticaj i vlastite interese, a za srpski narod to je bila borba za opstanak, da sačuva svoje ime, ognjište, vjeru, identitet i pravo da živi slobodno.

"Iza svakog datuma iz naše slavne prošlosti stoje ljudske sudbine - majke koje su izgubile sinove, supruge koje su ostale bez muževa, djeca koja nikada nisu upoznala i dočekala svoje očeve i porodice čija su ognjišta zauvijek ostala bez svojih domaćina.

Godine 1914, 1941, 1992. srpski narod nalazio se pred velikim iskušenjima, ali je iz svakog iskušenja izlazio kao pobjednik, donoseći slobodu ne samo svom narodu, već i drugima", naveo je Dodik.

On je naglasio da je srpski borac u svakom ratu ispisao slavne stranice istorije, boreći se na strani pravde, za slobodu, pokazujući svijetu da hrabrost, vojnička disciplina i patriotizam mogu zaustaviti i mnogo moćnijeg neprijatelja i okupacione namjere.

"Pred neprijateljskim snagama srpska vojska i narod nisu ustuknuli, izdržali su glad, zimu, bolesti, neizmjerne patnje, stradanja i mučenja, ali nikada nisu ostavili srpsku zastavu, niti se odrekli otadžbine", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je proboj Solunskog fronta 1918. godine označio početak konačnog oslobođenja od okupatora, ističući da je iza tog uspjeha stajala vojska koja je prošla kroz pakao, ali nije izgubila vjeru u pobjedu, koja je znala da se možda nikada neće vratiti kući, ali vjera da će njihova djeca živjeti na slobodnoj srpskoj zemlji bila je jača od svih iskušenja i izazova.

Posebnu težinu, dodao je on, 11. novembar 1918. godine ima za srpski narod u BiH koji se našao pod udarom Austrougarske monarhije.

"Od prvih dana rata uslijedila su hapšenja, progoni, internacije i odmazde. Ljudi su zatvarani i odvođeni u logore, porodice su ostajale bez svojih najbližih, a cijele zajednice bile su izložene strahu i neizvjesnosti samo zbog svog imena, vjere, krsne slave, nacionalnog osjećanja i ubjeđenja", naveo je Dodik.

On je naglasio da je zato važno ne samo na ovaj dan, već sutra, naredne i svake godine da se sjećamo naših žrtava i govorimo o njima, da se sjetimo dobrovoljaca iz naših krajeva koji su se pridružili srpskoj vojsci, svjesni opasnosti koju time preuzimaju na sebe i svoje porodice.

"Njihova opredijeljenost za slobodu nije bila samo politički stav, već duboka istorijska i nacionalna svijest da se sudbina srpskog naroda ne može posmatrati odvojeno od sudbine Srbije, jer Drina nikada nije bila granica već poveznica između porodica, kumova, prijatelja i veza tradicije, vjere i želje za slobodom", naglasio je Dodik.

On je naveo da se istorija srpskog naroda ne smije svesti samo na nabrajanje bitaka, vojnih pobjeda, ogromnih gubitaka i velikih imena, već na čuvanje i njegovanje istine i sjećanja na sve one koji su svoje živote ugradili u temelje naše slobode.

"Zbog njih danas imamo ogromnu obavezu i svetu dužnost da budemo odgovorni prema svojoj zemlji, svom narodu i budućim generacijama, jer sjećanje na pretke nije samo vraćanje u prošlost, već zavjet za budućnost, da mladim generacijama ostavimo Republiku Srpsku u kojoj će moći da žive dostojanstveno, da stvaraju porodice, rade i da budu ponosni na svoje porijeklo.

Zato su Republika Srpska i njene institucije naša odgovornost, izraz istorijske svijesti i volje srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika koju moramo čuvati mudrošću, odgovornošću, jedinstvom, istinom i radom", istakao je Dodik.

On je rekao da su se naši preci borili da bi njihovi potomci živjeli u slobodi, a na sadašnjim generacijama je da pokažemo da smo dostojni njihovog zavjeta i zato neka svaki 11. novembar bude podsjetnik da nijedna žrtva za slobodu ne smije biti zaboravljena.

"Narod koji pamti svoje žrtve zna vrijednost slobode, narod koji poštuje svoje pretke zna svoje korijene, a narod koji čuva svoje korijene ima snage da gradi budućnost", poručio je predsjednik Dodik.

Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu obilježava se u znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine kada je u francuskom gradu Kompjenu u 11.00 časova potpisano primirje, čime je okončan Prvi svjetski rat, prenosi Srna.