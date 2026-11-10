Manastir Hilandar odlikovan Ordenom Republike Srpske na ogrlici

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik večeras je u Banjaluci igumanu manastira Hilandar arhimandritu Metodiju uručio Orden Republike Srpske na ogrlici, kojim je odlikovana ova sveta srpska carska lavra.
Manastir Hilandar je odlikovan najvišim odlikovanjem Republike Srpske za izuzetne zasluge u očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasljeđa Srba, kao i za neprocjenjiv doprinos jačanju sabornosti, pravoslavne vjere i duhovnih veza Hilandara i Republike Srpske.
Republika Srpska
Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"
Događaju prisustvuju novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Komisije Vlade Srpske za manastir Hilandar Marko Romić, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i ostale zvanice iz kulturnog, političkog i društvenog života Srpske.
Uručivanje ovog visokog državnog priznanja manastiru Hilandar upriličeno je u okviru manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj".
U sjedištu Vlade Republike Srpske večeras je otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula" i prikazan dokumentarni film "Milošta", a ovaj događaj predstavlja centralnu svečanost manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj", koji se održavaju od 9. do 12. novembra, prenosi Srna.
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