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Manastir Hilandar odlikovan Ordenom Republike Srpske na ogrlici

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АТВ редакција
10.11.2026 19:43

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Predsjednik Milorad Dodik večeras je u Banjaluci igumanu manastira Hilandar arhimandritu Metodiju uručio Orden Republike Srpske na ogrlici, kojim je odlikovana ova sveta srpska carska lavra.
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik večeras je u Banjaluci igumanu manastira Hilandar arhimandritu Metodiju uručio Orden Republike Srpske na ogrlici, kojim je odlikovana ova sveta srpska carska lavra.

Manastir Hilandar je odlikovan najvišim odlikovanjem Republike Srpske za izuzetne zasluge u očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasljeđa Srba, kao i za neprocjenjiv doprinos jačanju sabornosti, pravoslavne vjere i duhovnih veza Hilandara i Republike Srpske.

"Светогорски завежљај Будимира Христодула"

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Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

Događaju prisustvuju novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Komisije Vlade Srpske za manastir Hilandar Marko Romić, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i ostale zvanice iz kulturnog, političkog i društvenog života Srpske.

Орден Републике Српске на огрлици
Orden Republike Srpske na ogrlici
ATV

Uručivanje ovog visokog državnog priznanja manastiru Hilandar upriličeno je u okviru manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj".

Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

U sjedištu Vlade Republike Srpske večeras je otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula" i prikazan dokumentarni film "Milošta", a ovaj događaj predstavlja centralnu svečanost manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj", koji se održavaju od 9. do 12. novembra, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Hilandar

Orden Republike Srpske

odlikovanje

Republika Srpska

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