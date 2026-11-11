Минић: Почетак рада Слободне зоне "Брод" важан искорак за привреду Српске

Аутор:АТВ редакција
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Почетак рада Слободне зоне "Брод", прве активне слободне зоне у Републици Српској, важан је искорак за привреду Посавине и цијеле Српске, истакао је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.
"Краће чекање, мањи трошкови и једноставније пословање, бољи услови за наше привреднике и привлачност за нове инвеститоре", истиче Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Честитао је руководству општине Брод, министру Сташи Кошарцу и привредницима који су допринијели овом резултату.
Почетак рада Слободне зоне „Брод“, прве активне слободне зоне у Републици Српској, важан је искорак за привреду Посавине и цијеле Српске. Краће чекање, мањи трошкови и једноставније пословање, бољи услови за наше привреднике и привлачност за нове инвеститоре.
Честитам руководству општине Брод, министру Кошарцу и привредницима који су допринијели овом резултату.
Надам се да ће се ускоро стећи услови да овим путем крену и Градишка и Требиње. Радује ме сваки нови пројекат који ствара услове за више производње, снажнији извоз и нова радна мјеста у Републици Српској.— Саво Минић (@minic_savo) November 11, 2026
"Надам се да ће се ускоро стећи услови да овим путем крену и Градишка и Требиње. Радује ме сваки нови пројекат који ствара услове за више производње, снажнији извоз и нова радна мјеста у Републици Српској", истиче Минић.
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