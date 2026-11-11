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Минић: Почетак рада Слободне зоне "Брод" важан искорак за привреду Српске

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АТВ редакција
11.11.2026 11:35

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Почетак рада Слободне зоне "Брод", прве активне слободне зоне у Републици Српској, важан је искорак за привреду Посавине и цијеле Српске, истакао је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.

"Краће чекање, мањи трошкови и једноставније пословање, бољи услови за наше привреднике и привлачност за нове инвеститоре", истиче Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Честитао је руководству општине Брод, министру Сташи Кошарцу и привредницима који су допринијели овом резултату.

"Надам се да ће се ускоро стећи услови да овим путем крену и Градишка и Требиње. Радује ме сваки нови пројекат који ствара услове за више производње, снажнији извоз и нова радна мјеста у Републици Српској", истиче Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Слободна зона

Општина Брод

привреда

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