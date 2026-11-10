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Манастир Хиландар одликован Орденом Републике Српске на огрлици

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АТВ редакција
10.11.2026 19:43

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Предсједник Милорад Додик вечерас је у Бањалуци игуману манастира Хиландар архимандриту Методију уручио Орден Републике Српске на огрлици, којим је одликована ова света српска царска лавра.
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик вечерас је у Бањалуци игуману манастира Хиландар архимандриту Методију уручио Орден Републике Српске на огрлици, којим је одликована ова света српска царска лавра.

Манастир Хиландар је одликован највишим одликовањем Републике Српске за изузетне заслуге у очувању духовног, културног и историјског насљеђа Срба, као и за непроцјењив допринос јачању саборности, православне вјере и духовних веза Хиландара и Републике Српске.

"Светогорски завежљај Будимира Христодула"

Република Српска

Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

Догађају присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, министри у Влади Српске, предсједник Комисије Владе Српске за манастир Хиландар Марко Ромић, представници Српске православне цркве и остале званице из културног, политичког и друштвеног живота Српске.

Орден Републике Српске на огрлици
Орден Републике Српске на огрлици
ATV

Уручивање овог високог државног признања манастиру Хиландар уприличено је у оквиру манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској".

Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"

У сједишту Владе Републике Српске вечерас је отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула" и приказан документарни филм "Милошта", а овај догађај представља централну свечаност манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској", који се одржавају од 9. до 12. новембра, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Хиландар

Орден Републике Српске

одликовање

Република Српска

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