Манастир Хиландар одликован Орденом Републике Српске на огрлици

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик вечерас је у Бањалуци игуману манастира Хиландар архимандриту Методију уручио Орден Републике Српске на огрлици, којим је одликована ова света српска царска лавра.
Манастир Хиландар је одликован највишим одликовањем Републике Српске за изузетне заслуге у очувању духовног, културног и историјског насљеђа Срба, као и за непроцјењив допринос јачању саборности, православне вјере и духовних веза Хиландара и Републике Српске.
Република Српска
Отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула"
Догађају присуствују новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, министри у Влади Српске, предсједник Комисије Владе Српске за манастир Хиландар Марко Ромић, представници Српске православне цркве и остале званице из културног, политичког и друштвеног живота Српске.
Уручивање овог високог државног признања манастиру Хиландар уприличено је у оквиру манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској".
У сједишту Владе Републике Српске вечерас је отворена изложба "Светогорски завежљај Будимира Христодула" и приказан документарни филм "Милошта", а овај догађај представља централну свечаност манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској", који се одржавају од 9. до 12. новембра, преноси Срна.
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