Гогановић са Калабуховим: Сазрело вријеме за затварање ОХР-а

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић састао се у Источном Сарајеву са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим, са којим је разговарао о актуелним политичким и безбједносним приликама у БиХ и региону.
Гогановић је истакао да традиционално пријатељство српског и руског народа има посебан значај, нагласивши да су сусрети предсједника СНСД-а Милорада Додика и предсједника Руске Федерације Владимира Путина потврда континуитета добрих односа Републике Српске и Русије.
Гогановић и Калабухов истакли су значај очувања мира и стабилности, наглашавајући да досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума представља основ за дугорочну стабилност у БиХ.
Саговорници су нагласили да се политичка неслагања морају рјешавати дијалогом, без наметања рјешења и једностраних потеза који могу додатно продубити подјеле, те оцијенили да су сазрели услови за затварање Канцеларије високог представника и преношење пуне одговорности за будућност БиХ на домаће институције и демократски изабране представнике, преноси Срна.
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