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Цвијановић у Њујорку: Прилика за важне сусрете са јеврејским и америчким пријатељима

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АТВ редакција
11.11.2026 07:15

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у Њујорку
Фото: zeljka.cvijanovic/instagram

Изузетно ми је задовољство било присуствовати свечаној вечери у Њујорку уочи Самита који организује "Израел Хајом", најтиражнији дневни лист у Израелу, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Ово је била прилика за бројне важне сусрете и садржајне разговоре са нашим јеврејским и америчким пријатељима, међу којима су амбасадор САД при УН Мајк Волц, специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун, градоначелник Јерусалима Моше Лион и доскорашњи директор Мосада Давид Барнеа", истакла је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.

Посебну захвалност исказала је, додаје, професорици Миријам Аделсон на позиву, срдачном гостопримству и прилици да буде дио овог значајног окупљања.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Њујорк

Српски члан предсједништва БиХ

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