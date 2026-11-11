Цвијановић у Њујорку: Прилика за важне сусрете са јеврејским и америчким пријатељима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Изузетно ми је задовољство било присуствовати свечаној вечери у Њујорку уочи Самита који организује "Израел Хајом", најтиражнији дневни лист у Израелу, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Ово је била прилика за бројне важне сусрете и садржајне разговоре са нашим јеврејским и америчким пријатељима, међу којима су амбасадор САД при УН Мајк Волц, специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун, градоначелник Јерусалима Моше Лион и доскорашњи директор Мосада Давид Барнеа", истакла је Цвијановић у објави на друштвеним мрежама.
Посебну захвалност исказала је, додаје, професорици Миријам Аделсон на позиву, срдачном гостопримству и прилици да буде дио овог значајног окупљања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
9 ч0
Република Српска
11 ч5
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму