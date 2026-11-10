Игуман Методије: Хиландар је прва српска амбасада

Аутор:АТВ редакција
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Игуман манастира Хиландар архимандрит Методије истакао је вечерас у Бањалуци да је Хиландар прва амбасада српског народа и да је Свети Сава, осим што је био светогорски монах, подвижник, архиепископ и просвјетитељ, био велики дипломата.
Архимандрит Методије је обраћајући се окупљенима у Бањалуци, након што је од предсједника Милорада Додика примио високо признање Републике Српске манастиру Хиландар у оквиру манифестације "Дани Хиландара у Републици Српској", рекао да је Додик са својим сарадницима показао да је од Светог Саве на неки начин преузео таленат за дипломатију, с обзиром на то да је ова манифестација окупила и представнике Русије и САД.
Он је истакао да је Хиландар био прва амбасада српског народа у тадашњој Византији, те да се и братство ове свете царске лавре труди да иде стопама Светог Саве.
"Монаштво Хиландара је прошле зиме посјетило Њујорк, ишло до Монтане, али и Русију - до Ставропоља", рекао је архимандрит Методије након што је примио Орден Републике Српске на огрлици за манастир Хиландар.
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Манастир Хиландар одликован Орденом Републике Српске на огрлици
Архимандрит Методије подсјетио је да се прије 30 година на Аранђеловдан замонашио, да је то отац Митрофан Хиландарац објавио у часопису "Хиландар" те изразио наду да ће остала замонашена браћа и он умножити своје таленте на добробит хиландарског братства, али и на помоћ многонапаћеном српском народу.
"Тек што смо се замонашили већ смо добили неки духовни аманет да не бринемо само о нашем манастиру и личном спасењу, већ и о нашем многонапаћеном народу. Тако да после 30 година поново долазимо у ове крајеве у много лепшим условима, прошли су ратови, све се обнавља, радујемо се када видимо пуне школе и сада се потреба мења и трудићемо се да дајемо нашу превасходно молитвену и духовну подршку, да Република Српска напредује у духовном смислу што више", рекао је архимандрит Методије.
Он је подсјетио да је прва званична делегација коју је примио у манастиру Хиландар, након што је 1998. године постао помоћник оца Митрофана, била делегација тадашње Владе Републике Српске.
"Ево после непуних 30 година је добротом предсједника усвојен и закон. Та помоћ се наставља, па захваљујемо и овом приликом", рекао је архимандрит Методије.
Предсједник Милорад Додик вечерас је у Бањалуци игуману манастира Хиландар архимандриту Методију уручио Орден Републике Српске на огрлици, којим је одликована ова света српска царска лавра, преноси Срна.
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