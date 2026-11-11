Цвијановић: Са поносом и захвалношћу се сјећамо славне борбе наших предака

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је српском народу Дан примирја у Првом свјетском рату.
"Поводом Дана примирја у Првом свјетском рату, 11. новембра, одајемо дубоку почаст свим нашим прецима, славним родољубима, који су, вођени вјером, храброшћу и безграничном љубављу према отаџбини, поднијели немјерљиве жртве за слободу свог народа. За српски народ, 11. новембар је дан велике побједе и остварења вјековне тежње за слободом, али и датум који нас подсјећа на огромна страдања и величанствене подвиге", истиче Цвијановићева.
Додаје да се са поносом и захвалношћу сјећамо њихове славне борбе и чињенице да је српски народ у Великом рату стао на праву страну историје – на страну истине, правде и слободе.
"Њихова херојска жртва остаје трајна опомена, али и завјет и обавеза да чувамо мир, његујемо слободу и достојанствено чувамо успомену на оне који су нам је својим страдањем и храброшћу завјетовали. Вјечна им слава и хвала", додаје она.
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