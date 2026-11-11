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Minić: Početak rada Slobodne zone "Brod" važan iskorak za privredu Srpske

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АТВ редакција
11.11.2026 11:35

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić
Foto: ATV/Branko Jović

Početak rada Slobodne zone "Brod", prve aktivne slobodne zone u Republici Srpskoj, važan je iskorak za privredu Posavine i cijele Srpske, istakao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

"Kraće čekanje, manji troškovi i jednostavnije poslovanje, bolji uslovi za naše privrednike i privlačnost za nove investitore", ističe Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Čestitao je rukovodstvu opštine Brod, ministru Staši Košarcu i privrednicima koji su doprinijeli ovom rezultatu.

"Nadam se da će se uskoro steći uslovi da ovim putem krenu i Gradiška i Trebinje. Raduje me svaki novi projekat koji stvara uslove za više proizvodnje, snažniji izvoz i nova radna mjesta u Republici Srpskoj", ističe Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Slobodna zona

Opština Brod

privreda

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