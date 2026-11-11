Minić: Početak rada Slobodne zone "Brod" važan iskorak za privredu Srpske

Autor:ATV redakcija
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Početak rada Slobodne zone "Brod", prve aktivne slobodne zone u Republici Srpskoj, važan je iskorak za privredu Posavine i cijele Srpske, istakao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.
"Kraće čekanje, manji troškovi i jednostavnije poslovanje, bolji uslovi za naše privrednike i privlačnost za nove investitore", ističe Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Čestitao je rukovodstvu opštine Brod, ministru Staši Košarcu i privrednicima koji su doprinijeli ovom rezultatu.
Početak rada Slobodne zone „Brod“, prve aktivne slobodne zone u Republici Srpskoj, važan je iskorak za privredu Posavine i cijele Srpske. Kraće čekanje, manji troškovi i jednostavnije poslovanje, bolji uslovi za naše privrednike i privlačnost za nove investitore.
Čestitam rukovodstvu opštine Brod, ministru Košarcu i privrednicima koji su doprinijeli ovom rezultatu.
Nadam se da će se uskoro steći uslovi da ovim putem krenu i Gradiška i Trebinje. Raduje me svaki novi projekat koji stvara uslove za više proizvodnje, snažniji izvoz i nova radna mjesta u Republici Srpskoj.— Savo Minić (@minic_savo) November 11, 2026
"Nadam se da će se uskoro steći uslovi da ovim putem krenu i Gradiška i Trebinje. Raduje me svaki novi projekat koji stvara uslove za više proizvodnje, snažniji izvoz i nova radna mjesta u Republici Srpskoj", ističe Minić.
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