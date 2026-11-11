Minić: Početak rada Slobodne zone "Brod" važan iskorak za privredu Srpske

Početak rada Slobodne zone "Brod", prve aktivne slobodne zone u Republici Srpskoj, važan je iskorak za privredu Posavine i cijele Srpske, istakao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

"Kraće čekanje, manji troškovi i jednostavnije poslovanje, bolji uslovi za naše privrednike i privlačnost za nove investitore", ističe Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Čestitao je rukovodstvu opštine Brod, ministru Staši Košarcu i privrednicima koji su doprinijeli ovom rezultatu.

Početak rada Slobodne zone „Brod“, prve aktivne slobodne zone u Republici Srpskoj, važan je iskorak za privredu Posavine i cijele Srpske. Kraće čekanje, manji troškovi i jednostavnije poslovanje, bolji uslovi za naše privrednike i privlačnost za nove investitore. Čestitam rukovodstvu opštine Brod, ministru Košarcu i privrednicima koji su doprinijeli ovom rezultatu. Nadam se da će se uskoro steći uslovi da ovim putem krenu i Gradiška i Trebinje. Raduje me svaki novi projekat koji stvara uslove za više proizvodnje, snažniji izvoz i nova radna mjesta u Republici Srpskoj. — Savo Minić (@minic_savo) November 11, 2026

"Nadam se da će se uskoro steći uslovi da ovim putem krenu i Gradiška i Trebinje. Raduje me svaki novi projekat koji stvara uslove za više proizvodnje, snažniji izvoz i nova radna mjesta u Republici Srpskoj", ističe Minić.