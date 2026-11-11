Uspješan složeni zahvat u UKC-u Srpske: Djevojčici vraćena crijeva u trbušnu duplju

Hirurški tim Klinike za dječiju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo složen operativni zahvat kod četvorogodišnje djevojčice sa urođenom lijevostranom dijafragmalnom hernijom, u okviru kojeg je ostvarena značajna međuklinička saradnja i multidisciplinarni pristup liječenju.

Operativni zahvat obuhvatio je vraćanje crijeva u trbušnu duplju i rekonstrukciju dijafragmalnog defekta, kombinacijom otvorenog i torakoskopskog hirurškog pristupa, saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.

Ovaj operativni zahvat predvođen je načelnikom Klinike Aleksandrom Brkovićem, a u realizaciji ovog složenog zahvata učestvovao je hirurški tim Klinike za dječiju hirurgiju, uz značajnu stručnu podršku i saradnju kolega iz Klinike za torakalnu hirurgiju, kao i tima Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

Ovakvi operativni zahvati zahtijevaju visok nivo stručnosti, iskustva, preciznosti i koordinacije svih članova medicinskog tima, ističe se u saopštenju.

Urođena dijafragmalna hernija predstavlja razvojnu anomaliju kod koje trbušni organi, usljed defekta na dijafragmi, prolaze u grudnu duplju.

U konkretnom slučaju, nakon dijagnostike sprovedene zbog blažih respiratornih smetnji utvrđeno je da se dio tankog i debelog crijeva nalazi u lijevoj polovini grudnog koša, pojašnjavaju u UKC-u.

Ovaj uspješan operativni zahvat još jednom potvrđuje značaj timskog rada, razmjene znanja i iskustava i kontinuiranog unapređenja stručnih kapaciteta naše ustanove, poručili su iz UKC-a.

Iz te zdravstvene ustanove posebno zahvaljuju ljekarima iz Klinike za torakalnu hirurgiju Veliboru Simetiću i Branku Štrpcu za dragocjene savjete i aktivno učešće tokom operacije, dječijem hirurgu Blagoju Grujiću, anesteziološkom timu predvođenom Jelenom Knezar, instrumentarki Dubravki Talić, kao i svim vrijednim i motivisanim mladim instrumentarkama i specijalizantima koji su učestvovali u ovom zahvatu.

(Srna)

