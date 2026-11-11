Stevandić: Pobjeda u Prvom svjetskom ratu izvojevana na krilima srpskih bitaka

Molitvenim pomenom i polaganjem vijenaca i cvijeća na Spomenik žrtvama banjalučkog Veleizdajničkog procesa danas je u Banjaluci obilježen Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su srpski neprijatelji pokušali da potpuno istrijebe i podijele srpski narod u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

„I danas se pokušava zavaditi srpski narod da bi se pokorio i u Srbiji i Republici Srpskoj i u dijaspori. Ali, sabornost i nepokolebljivost koju ima Republika Srpska daće veliki doprinos i Srbija će uvijek znati da je volimo, da to nije parola već nešto što je postalo naš standard i dio našeg nacionalnog i etničkog DNK”, rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je pobjeda u Prvom svjetskom ratu izvojevana na krilima prvih srpskih dobijenih bitaka na Kajmakčalanu, a poslije toga i na ulasku u Srbiju i razbijanju bugarskih i austrougarskih trupa.

„Mir je potpisan na današnji dan, 11. novembra, na krilima velike srpske pobjede”, naglasio je Stevandić.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić naglasio je da je veoma važno što je devedesetih godina prošlog vijeka stvorena Republika Srpska jer je bez nje sve besmisleno.

„Republika Srpska je jedini uslov našeg opstanka na ovim prostorima i naš zavjet svima koji su kroz istoriju ginuli za srpsku slobodu”, rekao je Ostojić.

On je napomenuo da zemlje saveznice srpskog naroda u prethodnim ratovima to nikada kroz istoriju nisu vratile na adekvatan način, posebno devedesetih godina prošlog vijeka, već su se priključile srpskim neprijateljima i borile protiv srpskog naroda.

Izaslanik gradonačelnika Banjaluke Adrijana Basara rekla je da svaki čovjek u Republici Srpskoj treba da njeguje sjećanje na srpske dobrovoljce koji su nam omogućili da danas živimo slobodno.

„Naša djeca treba da uče da je naša sloboda teško stečena kroz istoriju”, rekla je Basara.

Predsjednik banjalučkog Udruženja potomaka srpskih žrtava 1912–1918. godine Mile Ilić naglasio je da nove generacije u vaspitno-obrazovnom procesu treba da se upoznaju sa herojstvom naših predaka, da održe kontinuitet u borbi za otadžbinu, istinu, slobodu, pravednije društvo i kulturniji civilizacijski život.

Vijence i cvijeće danas su položile delegacije Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade Srpske, delegacija Srbije, izaslanici predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, predstavnici Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, Boračke organizacije i brojnih drugih organizacija.

(Srna)

