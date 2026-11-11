Nešić: ”Čajić nije moj vozač, bio mi je u pratnji dok je radio u DKPT-u”

Nenad Nešić, predsjednik DNS i bivši ministar bezbjednosti BiH, demantovao je navode da je Darko Čajić, koji je obuhvaćen akcijom POSKOK-a, njegov vozač.

Nešić je za Srpskainfo rekao da je Čajić bio dio njegove službene pratnje dok je bio ministar bezbjednosti.

Nešić je pojasnio da mu je Čajić bio dodijeljen po službenoj dužnosti, u periodu kada je obavljao funkciju ministra bezbjednosti BiH i imao pravo na policijsku pratnju kao VIP osoba.

”Nije tačno da je moj vozač. Tačno je da je bio u mojoj pratnji dok je radio u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, a ja bio ministar bezbjednosti BiH”, poručio je Nešić.

On je naglasio da ne želi da se njegovo ime dovodi u vezu sa Čajićem i njegovim poslovima, navodeći da nema saznanja o tome čime se on bavi.

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”Apsolutno smatram da nema potrebe da se gospodin Čajić veže za moje ime i da se na taj način dobija na čitanosti neke vijesti. Niti sam upoznat s tim šta radi gospodin Čajić, niti me iskreno zanima. Tako da zaista želim da demantujem bilo kakvu vezu s njim”, istakao je Nešić.

Dodao je da je Čajić bio član njegove pratnje isključivo zbog službenog angažmana u DKPT-u, te da nema nikakve veze sa njegovim poslovnim aktivnostima.

”Krivo mi je što se moje ime i prezime koristi da bi se dobila čitanost neke vijesti”, rekao je Nešić.

Istakao je i da svi koji su prekršili zakon treba da odgovaraju.

”Svi koji su prekršili zakon treba i da odgovaraju. Nulta stopa tolerancije i to je to”, poručio je Nešić.