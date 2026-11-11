Gorivo u BiH skuplje nego u Sloveniji

Od utorka, 10. novembra, u Sloveniji su na snazi nove cijene benzina i dizela, a posebno se ističe benzin od 95 oktana, koji košta 1,506 evra po litru, što je manje nego na brojnim benzinskim pumpama u BiH.

Dizel, istovremeno, u Sloveniji košta 1,848 evra po litri, što je opet znatno niža cijena nego na brojnim prodajnim mjestima u BiH.

Slovenačka vlada objavila je da su nove cijene rezultat kretanja cijena naftnih derivata na međunarodnom tržištu i primjene postojeće formule za izračun reguliranih maloprodajnih cijena.

Nove cijene u Sloveniji važe od utorka, 10. novembra, do ponedjeljka, 16. novembra, pokazuju podaci slovenačkog Ministarstva infrastrukture i energetike, prenose Nezavisne.