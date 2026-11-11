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Zemljotres pogodio BiH!

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Izvor:

ATV

11.11.2026 11:23

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Zemljotres pogodio BiH!
Foto: EMSC

Na području BiH danas je zabilježen zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera, podaci su EMSC-a.

Kako je saopšteno iz EMSC-a, potres se dogodio u 10.39 časova, a epicentar lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0327 i dužine 18.5796, nedaleko od Gacka.

Prema podaci EMSC-a, hipocentar zemljotresa smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se osjetio i u susjednoj Crnoj Gori.

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Tagovi :

Zemljotres

potres

Bosna i Hercegovina

Gacko

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