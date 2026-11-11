Zemljotres pogodio BiH!

Na području BiH danas je zabilježen zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera, podaci su EMSC-a.

Kako je saopšteno iz EMSC-a, potres se dogodio u 10.39 časova, a epicentar lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0327 i dužine 18.5796, nedaleko od Gacka.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 39 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/tbNSYd9LKZ — EMSC (@LastQuake) November 11, 2026

Prema podaci EMSC-a, hipocentar zemljotresa smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se osjetio i u susjednoj Crnoj Gori.