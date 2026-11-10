Poslodavci u BiH do daljnjeg ne mogu zapošljavati radnike iz Indije, Nepala, Bangladeša i Šri Lanke

Ambasada Bosne i Hercegovine u Indiji obustavila je do daljeg izdavanje viza za radnike iz Indije, Bangladeša, Nepala i Šri Lanke koji namjeravaju da dođu na rad u BiH. Obustava će trajati najmanje do 6. januara 2027. godine, a njeno ukidanje zavisiće od dostavljanja zvaničnih podataka o popunjenosti kvota za zapošljavanje stranaca.

Mjeru je potvrdio ambasador BiH u Indiji Haris Hrle, koji je nadležan i za Bangladeš, Nepal i Šri Lanku, prenosi FENA. Obustava se odnosi na izdavanje radnih viza i viza povezanih s privremenim boravkom stranih radnika.

Iz Ambasade poručuju da je cilj zaštita institucionalnih nadležnosti i obezbjeđivanje poštovanja unutrašnjeg pravnog poretka BiH. Naglašavaju da odluka nije povezana s bilateralnim odnosima sa tim državama.

Razlog obustave je nemogućnost provjere stvarnog stanja entitetskih kvota za zapošljavanje stranaca. Hrle na dostavljanju tih podataka, prema objavljenim informacijama, insistira još od sredine godine.

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U izvještaju FENE navodi se da je broj izdatih radnih dozvola već sredinom 2026. godine premašio godišnje limite dodijeljene entitetima, te da se izdavanje dozvola nastavilo. Konkretni podaci o broju izdatih dozvola nisu navedeni.

„Ambasada BiH u Indiji nije bila obaviještena da je ugrožena dogovorena kvota Savjeta ministara, ta informacija do nas je vanredno stigla posredstvom ambasada EU“, naveo je Hrle.

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Ranije usporavanje dodjele termina za konzularne razgovore, prema njegovim riječima, bilo je povezano upravo s provjerom poštovanja propisanih kvota.

„Pokušali smo dobiti na vremenu. Ambasada se našla u zoni konzularne nesigurnosti, bez informacija o stepenu kršenja propisanog obima dolazeće radne snage te o apsolutnom broju zloupotrijebljenih viza“, rekao je Hrle.

Ambasador je upozorio da dodatnih slobodnih termina za konzularne razgovore neće biti ni narednih mjeseci. Njihovo otvaranje uslovio je dostavljanjem zvaničnih podataka o raspoloživim kvotama.

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Ambasada traži i redovne informacije o broju zloupotrijebljenih viza, kao i evidenciju domaćih kompanija iz kojih radnici odlaze u zemlje Evropske unije.

Ukoliko nadležne institucije ne počnu da dostavljaju te podatke, obustava izdavanja viza mogla bi da bude produžena i tokom 2027. godine.

Zbog toga 6. januar ne predstavlja datum automatskog nastavka izdavanja viza, već najraniji mogući rok za preispitivanje obustave.