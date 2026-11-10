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Zdravstveni radnici organizovali protestno okupljanje: Traže veće plate

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АТВ редакција
10.11.2026 13:40

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Foto: pexels/Tessy Agbonome

Sarajevski zdravstveni radnici danas su organizovali protestno okupljanje i šetnju do zgrade kantonalne Vlade tražeći jednako povećanje plata za sve zaposlene, ujednačavanje koeficijenata i hitno pokretanje pregovora o novom kolektivnom ugovoru.

Okupljeni su posebno nezadovoljni neravnopravnim tretmanom i različitim vrednovanjem rada zaposlenih u zdravstvenom sistemu KS, kako to predlažu vlasti.

"To ne možemo prihvatiti, jer zastupamo sve zaposlene u zdravstvu, ne samo pojedine grupe", rekao je predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Senad Sadiković.

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Aktuelni kolektivni ugovor ističe početkom naredne godine, zbog čega sindikat zahtijeva da pregovori o novom ugovoru počnu što prije.

Budući da se nadležni ministar nije odazvao na predložene termine za sastanak, nezadovoljni zdravstveni radnici najavljuju mogućnost postavljanja šatora ispred Vlade KS ukoliko se njihovi zahtjevi brzo ne riješe, prenijeli su federalni mediji.

(Srna)

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Kanton Sarajevo

zdravstveni radnik

Protesti

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