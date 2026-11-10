Nezapamćen skandal: Šestorica igrača pobjegla iz Partizana

Autor:ATV redakcija
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Rukometni klub Partizan prolazi kroz jednu od najtežih kriza u novijoj istoriji, a pitanje je na koga će novi trener Marko Pavlović moći da računa u nastavku sezone.
Situacija u crno-bijelom taboru iz dana u dan postaje sve komplikovanija, a funkcionisanje kluba ozbiljno je dovedeno u pitanje.
Kako prenosi "Mocart Sport", rukometašima Partizana prethodnih dana otkazani su stanovi u kojima su živjeli, ali i restorani u kojima su imali obezbijeđenu ishranu.
U pitanju su čak šestorica momaka, koji su bili okosnica tima u tekućoj sezoni.
Zbog svega toga će današnji trening biti posebno zanimljiv. Marko Pavlović, koji je preuzeo ekipu nakon ostavke Raula Gonzalesa, tek treba da vidi sa kakvim igračkim kadrom raspolaže. A vremena za prilagođavanje gotovo da nema, pošto Partizan već za tri dana očekuje derbi ARKUS lige protiv Metaloplastike u Šapcu.
Određenu nadu predstavlja činjenica da je Partizan tokom ljeta formirao širok igrački kadar, pa bi priliku mogli da dobiju i kadetski reprezentativci koji nastupaju za Obilić na dvojnoj registraciji. Riječ je o golmanu Vanji Radivojeviću, lijevom krilu Vukašinu Babiću i srednjem beku Urošu Gugolju.
Ipak, problemi su mnogo dublji od samog sastava ekipe. Novca u klubu trenutno nema, a prema informacijama "Mocart Sporta", ne očekuje se da će finansijska situacija biti bolja ni u narednih mjesec ili dva. Nova uprava još nije formirana, dok su u klubu ostali sportski direktor Ivan Dimitrijević i čovjek zadužen za mlađe kategorije Strahinja Milić.
Njih dvojicu sada očekuje težak zadatak - da razgovorima sa igračima pokušaju da sačuvaju ekipu i ubijede što veći broj rukometaša da ostane u Humskoj.
Podsjetimo, Partizan je u ponedjeljak uveče ostao bez trenera Raula Gonzalesa, a Marko Pavlović dobio je zadatak da vodi tim do kraja sezone. E, sada se postavlja pitanje da li će on uopšte imati tim...
Crno-bijeli su se i ranije suočavali sa finansijskim problemima, ali je aktuelna situacija ponovo otvorila pitanje budućnosti ambicioznog projekta koji je tokom prethodnog perioda najavljivan kao jedan od najvećih u srpskom rukometu.
Mnogo toga sada zavisi od toga koliko će igrača ostati i da li će klub uspjeti da pronađe način da nastavi takmičenje.
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