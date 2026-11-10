Tuga u Srpskoj: Prerano preminuo poznati karatista

Tuga u Republici Srpskoj. Prerano je preminuo poznati karatista Trišo Kukolj, sportista koji je ostavio dubok trag u gradu Zvorniku. Biće sahranjen u četvrtak.

Zvornički sport je ostao bez vrhunskog karatiste, trenera i osnivača karate kluba "Zmaj".

Čovjek koji je čitav svoj život posvetio sportu, svoj ovozemaljski život je završio na košarkaškom terenu gdje ga je izdalo njegovo veliko srce, ali će ostati u srcima svih Zvorničana.

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Ostaće upamćeno da je Trišo Kukolj 1996. sa 16 godina bio proglašen za najboljeg sportistu na prvom poslijeratnom Izboru najboljeg sportiste Zvornika.

Bio je nosilac crnog pojasa 3. dana u karateu, a njegov najveći uspjeh je osvajanje bronzane medalje na Otvorenom prvenstvu Japana 2010. godine.

Kao trener je radio sa generacijama mladih karatista koje je učio pravim životnim vrijednostima kao što su poštovanje, hrabrost i disciplina.

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Iza sebe je ostavio suprugu Katarinu, kćerke Teodoru, Nađu, Katju i Kalinu, te sina Nikolu kojima upujućemo iskreno saučešće.

Kukolj će biti sahranjen u četvrtak 12.11.2026. na groblju u Karakaju, a opijelo će se služiti u crkvi u Karakaju u 13.00 časova, piše "InfoBirač".