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Коначно добре вијести за возаче у Републици Српској

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АТВ редакција
10.11.2026 11:34

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Коначно добре вијести за возаче у Републици Српској
Фото: Pexels

Коначно су стигле добре вијести за возаче у Републици Српској. Наиме, након појефтињења нафте у наредним данима се може очекивати пад цијена и дизела и бензина.

Потврдио је то за "Независне новине" предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Српске Ђорђе Савић.

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Подсјетимо, брент је пао на најнижи ниво од августа због наде у крај рата с Ираном.

"И код нас можемо очекивати пад цијена у наредним данима", нагласио је Савић у изјави за "Независне новине".

Брент, референтна нафта за Европу, јутрос, у уторак, 10. новембра, се у азијском трговању креће око 92 долара по барелу.

Цијена се стабилизовала након што је дан раније, у понедјељак, пала на најнижи ниво од августа. Тржиште, наиме, рачуна на дипломатски крај рата на Блиском истоку.

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Једна Бањалучанка, која је јутрос, у уторак, 10. новембра, сипала дизел на бензинској пумпи, каже да се изненадила када је видјела нову цијену.

"Појефтинио је дизел знатно. Јутрос је коштао 3,79, а некидан је коштао око 3,90 КМ", испричала је ова Бањалучанка за "Независне новине".

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Тагови :

гориво

Цијене горива

Дизел цијена

цијена дизела

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