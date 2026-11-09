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Исковане нове количине кованица од 2 и 5 КМ

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АТВ редакција
09.11.2026 22:10

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Исковане нове количине кованица од 2 и 5 КМ
Фото: Централна банка

Централна банка Босне и Херцеговине исковала је додатне количине кованица у апоенима од двије и пет конвертибилних марака, с годином издања 2026, које ће постепено бити пуштане у оптицај.

Ова одлука Управног савјета Централне банке БиХ објављена је у „Службеним новинама ФБиХ“.

Нове кованице задржавају исти изглед и основна обиљежја као оне које су већ у оптицају, а једина разлика је година издања.

Основна обиљежја кованице од двије КМ утврђена су 2000. године, док су за кованицу од пет КМ дефинисана 2005. године.

Како је наведено у одлуци, Централна банка БиХ нове кованице пуштаће у оптицај постепено, посредством Централног уреда, главних јединица и филијала.

Динамика њиховог пуштања у оптицај зависиће од расположивих залиха и плана издавања кованог новца.

Кованице с годином издања 2026. представљају законско средство плаћања на цијелој територији БиХ, баш као и све остале кованице конвертибилне марке.

То значи да су све јавне и приватне институције, предузећа и грађани дужни да их прихвате по њиховој номиналној вриједности.

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Тагови :

Централна банка БиХ

кованица

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