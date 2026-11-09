Исковане нове количине кованица од 2 и 5 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Централна банка Босне и Херцеговине исковала је додатне количине кованица у апоенима од двије и пет конвертибилних марака, с годином издања 2026, које ће постепено бити пуштане у оптицај.
Ова одлука Управног савјета Централне банке БиХ објављена је у „Службеним новинама ФБиХ“.
Нове кованице задржавају исти изглед и основна обиљежја као оне које су већ у оптицају, а једина разлика је година издања.
Основна обиљежја кованице од двије КМ утврђена су 2000. године, док су за кованицу од пет КМ дефинисана 2005. године.
Како је наведено у одлуци, Централна банка БиХ нове кованице пуштаће у оптицај постепено, посредством Централног уреда, главних јединица и филијала.
Динамика њиховог пуштања у оптицај зависиће од расположивих залиха и плана издавања кованог новца.
Кованице с годином издања 2026. представљају законско средство плаћања на цијелој територији БиХ, баш као и све остале кованице конвертибилне марке.
То значи да су све јавне и приватне институције, предузећа и грађани дужни да их прихвате по њиховој номиналној вриједности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму