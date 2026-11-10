Откривено како је Периш завршио на психијатрији: Неколико сати касније био мртав

Аутор:АТВ редакција
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Кристијан Јосип Периш (32), спортиста који је 21. октобра преминуо у психијатријској болници у Загребу, завршио је у тој установи након што је његова породица затражила хитну медицинску помоћ због погоршања његовог здравственог стања.
Нови детаљи из полицијске документације откривају шта се догађало прије његове смрти, укључујући интервенцију полиције у породичном дому и два доласка полицајаца у болницу, гдје је Периш неколико сати касније преминуо након насилног поступања медицинског особља.
Полиција је кобног дана најприје интервенисала на породичној адреси Кристијана Јосипа Периша, након дојаве једног члана породице да се налази у психички растројеном стању и да има параноидне мисли.
Према полицијским извјештајима и службеним биљешкама до којих је дошао Индекс, породица је истог дана позвала и Хитну помоћ јер се његово здравствено стање погоршало.
Периш је потом превезен у Клинику за психијатрију "Свети Иван" у загребачком Јанкомиру.
Међутим, проблеми су почели већ док је чекао преглед, због чега је полиција током дана још два пута долазила у болницу.
Према полицијској документацији, дежурна љекарка Силвана Јелавић и запослени Дражен Шењуга пријавили су да Периш вербално напада особље, вријеђа и пријети да ће убити запослене и све муслимане.
Ипак, када су полицајци у 15.23 часа разговарали с љекарком, Периш је сједио на клупи испред болнице и није пружао отпор нити се агресивно понашао.
У почетку је одбијао да уђе у установу.
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"Не желим ући унутра, прошли пут сте ме гушили и везали за кревет, не желим да ме доктори дирају, хоћу причати само с полицијом", рекао је Периш, према службеној полицијској биљешци.
Након одређеног времена пристао је да уђе у болницу и прими терапију.
Полицајци су забиљежили да током њиховог поступања није био агресиван, већ да је сарађивао са здравственим радницима и полицијом.
Његове тврдње о ранијем гушењу и везивању нису независно потврђене.
Око 17 часова полиција је поново позвана у болницу.
Овог пута затекли су Периша везаног за болнички кревет, видно ошамућеног и дезоријентисаног.
Љекарка Луција Манце Шењуга рекла је полицајцима да је пацијент успјешно фиксиран и да више нема потребе за њиховом интервенцијом.
Према службеној биљешци, навела је и да Периш није пријетио нити угрожавао медицинско особље, као и да нису утврђени елементи прекршаја или кривичног дјела.
Полицајци су након тога напустили болницу.
Неколико сати касније догодила се интервенција која је завршила Перишевом смрћу.
Према информацијама из истраге, четворица медицинских техничара поступала су према њему између 20.02 и 20.12 часова у соби 1A мушког Одјељења интегративне психијатрије.
Периш је био везан ремењем за ноге, руке и грудни кош, али је током психичке растројености покушавао да се ослободи и устане.
Снимак надзорне камере, који је прегледала полиција, показује како га тројица техничара рукама притискају према кревету, док четврти затеже ремење.
Потом му један од њих притиска лице, а други ставља јастук преко главе.
Двојица техничара кољенима су притискала његов врат, док су га остали, према полицијском опису снимка, ударали у главу и стомак.
Истражитељи наводе да су осумњичени наставили да му притискају јастук на лице и кољенима притискају врат чак и након што је престао да пружа отпор.
На снимку се потом види покушај реанимације.
Периш је преминуо, а четворица медицинских техничара осумњичена су за тешко убиство посебно рањиве особе.
Породица је те вечери обавијештена да је Кристијан преминуо.
Када су стигли у болницу, особље им, према исказу његове сестре, у почетку није дозвољавало да виде тијело.
Љекарка им је објаснила да је Периш био агресиван, да је примао терапију, да су га везали и да је потом престао да дише.
Међутим, када су коначно видјели његово тијело, чланови породице примијетили су плаве трагове око врата, ранице испод усне и остатке крви.
Према сестрином исказу, љекарка је тврдила да су повреде настале приликом интубације.
Породици је такође речено да је Кристијан преминуо због затајења срца, што је код њих изазвало додатне сумње.
Прелиминарном обдукцијом касније су утврђени бројни крвни подљеви, огуљотине, преломи више ребара и грудне кости, као и едем плућа и мозга.
Коначан узрок смрти у тренутку покретања истраге није био утврђен, а одговор би требало да дају судско-медицинска и друга вјештачења.
Четворица медицинских техничара налазе се под истрагом због сумње на тешко убиство, а њихова кривична одговорност тек треба да буде утврђена.
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