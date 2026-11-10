Огласио се Пленковић након смрти младића у болници: "То је убиство"

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да смрт 32-годишњег Кристиана Јосипа Периша у психијатријској болници у Загребу сматра убиством, позивајући новинаре да погледају снимак надзорних камера.
Иако коначан узрок смрти још није утврђен, Пленковић је остао при својој тврдњи, а истовремено је отворио питање политичке одговорности загребачке градске власти.
"По овоме што сам могао видјети, ријеч је о убиству младог човјека у болници под надлежношћу градске власти. Наравно, то не може бити одговорност градоначелника, али да је обрнуто, вјеројатно би се већ радили протести", изјавио је Пленковић.
Како преноси Индекс, новинари су премијера упитали на основу чега тврди да је ријеч о убиству када судски поступак и медицинска вјештачења још нису завршени.
Његов одговор био је кратак:"Погледајте снимку."
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Периш се плашио ући у болницу, неколико сати касније био је мртав
Када су га новинари поново подсјетили да службени узрок смрти тек треба утврдити, Пленковић је поновио исте ријечи:
"Погледајте снимку."
Случај смрти Кристиана Јосипа Периша изазвао је огорчење јавности након што су објављени детаљи снимка надзорних камера из Клинике за психијатрију "Свети Иван" у загребачком Јанкомиру.
На снимку, који обухвата више од осам минута интервенције, види се како медицински техничари спутавају младића који је дјелимично везан за болнички кревет.
Према досад објављеним информацијама, техничари су га притискали тијелима и кољенима, ударали и стављали му јастук преко лица.
У једном тренутку један од техничара се смијао, док је младић лежао на кревету.
Када је јастук уклоњен, особље је примијетило да Периш више не реагује. Услиједио је покушај реанимације, али му није било спаса.
Прелиминарном обдукцијом утврђени су вишеструки преломи ребара и грудне кости, као и едем мозга и плућа.
Коначан узрок смрти још није службено утврђен.
Због сумње на тешко убиство посебно рањиве особе ухапшена су четворица медицинских техничара, старих 22, 28, 32 и 52 године.
Судија истраге Жупанијског суда у Загребу одредио им је једномјесечни истражни затвор.
Према наводима истражитеља, они су 21. октобра око 20 часова поступали противно правилима медицинске струке и дужној пажњи према пацијенту који се налазио у стању психичке растројености.
Сумња се да су примијенили прекомјерну физичку силу док је Периш покушавао да се ослободи ремења којима је био везан за кревет.
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