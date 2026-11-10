Експлозија у близини музеја: На трави пронађено тијело

Аутор:АТВ редакција
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У близини загребачког музеја Мимара у уторак ујутро одјекнула је експлозија, која је узнемирила грађане. На трави код музеја пронађено је тијело, а полиција је изашла на лице мјеста и обавила увиђај.
Загребачка полиција потврдила је за портал 24сата да је тијело пронађено у близини музеја, али је, према досадашњим информацијама, утврђено да смрт није посљедица кривичног дјела.
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Детонација се зачула око 8 сати, а више грађана пријавило је да је нешто експлодирало у околини Мимаре.
Подручје је ограђено полицијском траком, док су полицајци обављали увиђај како би утврдили све околности догађаја.
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