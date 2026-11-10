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Драма на небу: Замало судар два путничка авиона

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АТВ редакција
10.11.2026 09:44

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Америчке ваздухопловне власти истражују инцидент који се догодио прошлог викенда изнад Лос Анђелеса, када су се два путничка авиона опасно приближила непосредно након полијетања са међународног аеродрома LAX.

Догађај се десио 7. новембра, око 00.20 часова по локалном времену, пише CBS News.

Неодобрено скретање

Према информацијама Савезне управе за цивилно ваздухопловство (ФАА), авион Ер Франса на лету 28 за Тахити извео је "неодобрено скретање" одмах након полијетања.

Због тога се нашао на путањи другог авиона, лета 1660 Американ ерлајнса за Далас, који је истовремено полетио са паралелне полетно-слетне стазе.

Аудио-снимци контроле лета показују да су контролори хитно реаговали како би спријечили судар.

Пилотима Ер Франса наређено је да нагло скрену удесно и врате се на задату руту.

Истовремено, посада авиона Американ ерлајнса добила је упутство да смањи висину, преноси Индекс.

Питања без одговора

Након што је опасност отклоњена, контролори су више пута питали пилоте Ер Франса зашто су одступили од предвиђене путање, али ни након готово 20 минута комуникације нису добили јасан одговор.

"Треба ми одговор. Које сте упутство за полијетање добили од торња?", чује се на снимку питање контролора упућено француској посади.

Контрола ваздушног саобраћаја класификовала је догађај као "могуће одступање пилота". Авио-компаније Ер Франс и Американ ерлајнс засад нису коментарисале инцидент.

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Тагови :

авион

драма

инцидент

Лос Анђелес

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