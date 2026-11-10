Драма на небу: Замало судар два путничка авиона

Аутор:АТВ редакција
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Америчке ваздухопловне власти истражују инцидент који се догодио прошлог викенда изнад Лос Анђелеса, када су се два путничка авиона опасно приближила непосредно након полијетања са међународног аеродрома LAX.
Догађај се десио 7. новембра, око 00.20 часова по локалном времену, пише CBS News.
Према информацијама Савезне управе за цивилно ваздухопловство (ФАА), авион Ер Франса на лету 28 за Тахити извео је "неодобрено скретање" одмах након полијетања.
Због тога се нашао на путањи другог авиона, лета 1660 Американ ерлајнса за Далас, који је истовремено полетио са паралелне полетно-слетне стазе.
Аудио-снимци контроле лета показују да су контролори хитно реаговали како би спријечили судар.
Пилотима Ер Франса наређено је да нагло скрену удесно и врате се на задату руту.
Shortly after taking off from LAX, an Air France jet made an unauthorized turn into the flight path of an American Airlines jet headed to Dallas. Some flight-tracking sites say the planes came within 400 feet vertically and 4,600 feet laterally of each other. https://t.co/gBRQbcuoDe— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 10, 2026
Истовремено, посада авиона Американ ерлајнса добила је упутство да смањи висину, преноси Индекс.
Након што је опасност отклоњена, контролори су више пута питали пилоте Ер Франса зашто су одступили од предвиђене путање, али ни након готово 20 минута комуникације нису добили јасан одговор.
"Треба ми одговор. Које сте упутство за полијетање добили од торња?", чује се на снимку питање контролора упућено француској посади.
Контрола ваздушног саобраћаја класификовала је догађај као "могуће одступање пилота". Авио-компаније Ер Франс и Американ ерлајнс засад нису коментарисале инцидент.
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