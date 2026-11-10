Кроз Ормуски мореуз појачан пролаз танкера са гасом

Аутор:АТВ редакција
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Број танкера који превозе течни природни гас кроз Ормуски мореуз током протеклог мјесеца достигао је највиши ниво од краја фебруара, када је почео сукоб на Блиском истоку, подаци су компаније "СиП глобал енерџи".
Према подацима компаније, током протеклог мјесеца 31 танкер са гасом прошао је кроз Ормуски мореуз, од чега су 23 натоварена у луци Рас Лафан у Катару и осам на острву Дас у Уједињеним Арапским Емиратима.
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"Саобраћај танкера са гасом у октобру достигао је ниво прије почетка сукоба и повећан је у односу на септембар, када су кроз мореуз прошла 23 натоварена брода", наводи се у статистичким подацима компаније.
Америка и Израел почели су 28. фебруара нападе на мете у Ирану.
(Срна)
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