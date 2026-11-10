Logo

Кроз Ормуски мореуз појачан пролаз танкера са гасом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
10.11.2026 08:48

Коментари:

0
Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri

Број танкера који превозе течни природни гас кроз Ормуски мореуз током протеклог мјесеца достигао је највиши ниво од краја фебруара, када је почео сукоб на Блиском истоку, подаци су компаније "СиП глобал енерџи".

Према подацима компаније, током протеклог мјесеца 31 танкер са гасом прошао је кроз Ормуски мореуз, од чега су 23 натоварена у луци Рас Лафан у Катару и осам на острву Дас у Уједињеним Арапским Емиратима.

Јасмина Бурзић

Ауто-мото

Из Шведске дошла у БиХ и покренула посао необичан међу женама

"Саобраћај танкера са гасом у октобру достигао је ниво прије почетка сукоба и повећан је у односу на септембар, када су кроз мореуз прошла 23 натоварена брода", наводи се у статистичким подацима компаније.

Америка и Израел почели су 28. фебруара нападе на мете у Ирану.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

Блиски исток

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Техеран би желио да постине договор са Америком

50 мин

0
Нестала дјевојчица Нуџејма

Свијет

У Њемачкој нестала дјевојчица Нуџејма Ибраковић

1 ч

0
Без струје више бањалучких улица

Бања Лука

Без струје више бањалучких улица

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Предложићу да улица у Броду носи име Миље Зечевић

1 ч

1

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Техеран би желио да постине договор са Америком

50 мин

0
Нестала дјевојчица Нуџејма

Свијет

У Њемачкој нестала дјевојчица Нуџејма Ибраковић

1 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров: Споразум Путина и Трампа већ је довео до смањења цијена

1 ч

0
Исток-Запад гасовод

Свијет

Нападнута жила куцавица Саудијске Арабије

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима