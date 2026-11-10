Нападнута жила куцавица Саудијске Арабије

Аутор:АТВ редакција
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Саудијски нафтовод "Исток-Запад", велики инфраструктурни објекат, нападнут је у региону Медине, објавили су данас саудијски државни медији позивајући се на извор из Министарства енергетике.
Извор наводи да је напад изазвао мањи пожар, који је у међувремену угашен.
Како се наводи, није било жртава и повријеђених, а рад нафтовода није поремећен.
Овај нафтовод, дуг 1.200 километара, протеже се кроз пустињу преко Арапског полуострва.
У септембру је био затворен неколико дана након напада дроновима, за које је Саудијска Арабија окривила ирачке наоружане групе.
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Откако су сукоби на Блиском истоку пореметили транспорт нафте кроз Ормуски мореуз, Ријад је преусмјерио око четири милиона барела сирове нафте дневно преко нафтовода "Исток-Запад" ка граду Јанбуу, што чини око 4 одсто глобалне понуде, подсјећа "Ројтерс".
Агенција додаје да је захваљујући овом нафтоводу, Саудијска Арабија, као највећи свјетски извозник нафте, успјела да избјегне најтеже посљедице затварања Ормуског мореуза усљед ратних дејстава, које је иначе паралисало извоз њених сусједа.
🚨UPDATE
#SaudiArabia announces that the East–West Pipeline was targeted in the Madinah region. The incident caused a limited fire, which was quickly extinguished by emergency response teams. No injuries or fatalities were reported, and pipeline operations remain unaffected. https://t.co/3LDaArfEBt— Aimen Jamil (@jamil_aimen) November 9, 2026
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