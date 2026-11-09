Суд одбио захтјев одбране Линдзи Кленси: Поново ће јој се судити за убиство дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички судија одбацио је захтјев за одбацивање оптужби за убиство против Линдзи Кленси, која је усмртила своје троје дјеце, чиме је отворен пут за поновно суђење.
Њени адвокати тражили су да се поступак против ње обустави, али је судија Вилијам Саливан у савезној држави Масачусетс одбио њихов захтев, преноси Скај њус.
Судија је заказао рочиште за 16. новембар, на којем ће бити разматрано када би требало да почне ново суђење. Он је наговијестио да би оно могло да буде одржано у марту.
Такође је оцијенио да поновно суђење не би представљало неуставно двоструко гоњење за исто кривично дјело.
Кленси, бивша медицинска сестра на одељењу за порођаје, убила је своје троје мале деце у породичној кући у Масачусетсу 2023. године.
Свијет
Линдзи Кленси поново пред судом
Њени адвокати тврдили су да она није кривично одговорна због душевне болести, односно ретког стања познатог као постпорођајна психоза.
Прво суђење завршено је без пресуде, након што је судија прогласио поништење поступка.
Порота није успјела да постигне једногласну одлуку, а гласање је завршено резултатом 11:1 у корист ослобађања Кленси од оптужби за убиство.
Током првог суђења није било спора око тога да је Клеси 24. јануара 2023. године у подруму породичне куће у Дукзберију, предграђу Бостона,еластичним тракама за вјежбање задавила петогодишњу ћерку Кору, трогодишњег сина Досона и осмомјесечног сина Калана.
Након тога је покушала да себи одузме живот тако што се посјекла ножем и скочила кроз прозор са другог спрата. У том покушају остала је парализована.
Њени адвокати тврдили су да је у време злочина патила од постпорођајне психозе и да због тога не би требало да буде проглашена кривом, односно да није била кривично одговорна за своје поступке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 седм0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму