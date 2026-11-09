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Суд одбио захтјев одбране Линдзи Кленси: Поново ће јој се судити за убиство дјеце

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АТВ редакција
09.11.2026 22:44

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Линдзи Кленси посматра како поротници улазе у судницу током суђења за њено убиство на Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Амерички судија одбацио је захтјев за одбацивање оптужби за убиство против Линдзи Кленси, која је усмртила своје троје дјеце, чиме је отворен пут за поновно суђење.

Њени адвокати тражили су да се поступак против ње обустави, али је судија Вилијам Саливан у савезној држави Масачусетс одбио њихов захтев, преноси Скај њус.

Судија је заказао рочиште за 16. новембар, на којем ће бити разматрано када би требало да почне ново суђење. Он је наговијестио да би оно могло да буде одржано у марту.

Такође је оцијенио да поновно суђење не би представљало неуставно двоструко гоњење за исто кривично дјело.

Кленси, бивша медицинска сестра на одељењу за порођаје, убила је своје троје мале деце у породичној кући у Масачусетсу 2023. године.

Линдзи Кленси

Свијет

Линдзи Кленси поново пред судом

Њени адвокати тврдили су да она није кривично одговорна због душевне болести, односно ретког стања познатог као постпорођајна психоза.

Прво суђење завршено је без пресуде, након што је судија прогласио поништење поступка.

Порота није успјела да постигне једногласну одлуку, а гласање је завршено резултатом 11:1 у корист ослобађања Кленси од оптужби за убиство.

Током првог суђења није било спора око тога да је Клеси 24. јануара 2023. године у подруму породичне куће у Дукзберију, предграђу Бостона,еластичним тракама за вјежбање задавила петогодишњу ћерку Кору, трогодишњег сина Досона и осмомјесечног сина Калана.

Након тога је покушала да себи одузме живот тако што се посјекла ножем и скочила кроз прозор са другог спрата. У том покушају остала је парализована.

Њени адвокати тврдили су да је у време злочина патила од постпорођајне психозе и да због тога не би требало да буде проглашена кривом, односно да није била кривично одговорна за своје поступке.

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Тагови :

Линдзи Кленси

Суђење

Затвор

Убиство

Дјеца

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