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Небензја: Русија не пристаје на замрзавање сукоба

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09.11.2026 20:59

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Небензја: Русија не пристаје на замрзавање сукоба
Фото: Youtube / United Nations

Русија неће пристати на замрзавање сукоба које би омогућило да постојеће безбједносне пријетње остану и створе опасност од нове ескалације, поручио је стални представник Руске Федерације при УН Василиј Небензја.

Он је истакао да режим Владимира Зеленског и даље покушава да замијени свеобухватно рјешавање кризе примирјима и нагласио да Русија неће пристати на такав сценарио, преносе РИА Новости.

Небензја је рекао и да Русија не тежи оружаном сукобу са европским државама, међутим, уколико оне саме покрену рат, карактер сукоба биће суштински другачији.

- Наша земља је то више пута истицала — не тежимо оружаном сукобу са Европом. Међутим, уколико европске државе саме покрену рат, карактер сукоба биће суштински другачији, а догађаји би могли да се одвијају веома брзо - изјавио је Небензја на сједници Савета безбједности УН посвећеној Украјини.

Руски дипломата је такође упозорио европске земље на могућност директног војног сукоба са Русијом.

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Таг :

Василиј Небензја

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