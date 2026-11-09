Небензја: Русија не пристаје на замрзавање сукоба

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Русија неће пристати на замрзавање сукоба које би омогућило да постојеће безбједносне пријетње остану и створе опасност од нове ескалације, поручио је стални представник Руске Федерације при УН Василиј Небензја.
Он је истакао да режим Владимира Зеленског и даље покушава да замијени свеобухватно рјешавање кризе примирјима и нагласио да Русија неће пристати на такав сценарио, преносе РИА Новости.
Небензја је рекао и да Русија не тежи оружаном сукобу са европским државама, међутим, уколико оне саме покрену рат, карактер сукоба биће суштински другачији.
- Наша земља је то више пута истицала — не тежимо оружаном сукобу са Европом. Међутим, уколико европске државе саме покрену рат, карактер сукоба биће суштински другачији, а догађаји би могли да се одвијају веома брзо - изјавио је Небензја на сједници Савета безбједности УН посвећеној Украјини.
Руски дипломата је такође упозорио европске земље на могућност директног војног сукоба са Русијом.
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